El Gobierno modificó el marco regulatorio del gas envasado y limitó la intevención estatal a la fiscalización de seguridad, dejando de tener injerencia en precios, oferta y demanda, mediante el Decreto 446/2005 publicado este jueves en el Boletín Oficial. En medio de la ola polar y de la crisis que atraviesan distintas ciudades por faltantes y cortes masivos en la distribución del gas, el oficialismo avanza con una medida que golpea a los sectores más pobres pero que impacta en todos los consumidores que se abastecen con garrafas.

La normativa, que desregula el mercado de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), restringe la tarea de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación “exclusivamente a la fiscalización del cumplimiento de los parámetros de seguridad correspondientes”. Un rol más técnico y no vinculado al esquema de comercialización de la garrafa.

Andrea Manzi, coordinadora de la Red Nacional de Multisectoriales y Foro Multisectorial contra los Tarifazos, aclaró a este diario que con el Decreto 446/2025 “se conseguirá liberar el precio de la garrafa y cuando eso ocurre en realidad se está garantizando el negocio a los actores más grandes del mercado, a las grandes empresas que fraccionan, envasan y distribuyen el gas”, perjudicando a las más pequeñas y fundamentalmente a los consumidores que encontrarán una menor variedad de precios.

Además el Gobierno autorizó la importación libre de GLP sin otro requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de aprobación previa. Algo que también podrán hacer solo las grandes empresas. Las exportaciones, en tanto, serán permitidas siempre que esté garantizado el volumen de abastecimiento en el mercado interno.

Sobre 8.387.358 hogares del país, 7.544.944 no tienen acceso al gas natural por redes y deben utilizar otro combustible, mayoritariamente el GLP para uso doméstico. “En provincias como Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes más del 90 por ciento de los hogares, no accede al gas natural. Y en 13 provincias en total, más del 50 por ciento de los hogares no acceden al gas natural y deben usar garrafas”, detalla un informe de Deuco.

El Decreto 446/2025, según analiza Manzi, tiene que leerse en línea con el Decreto 415/2025 de mediados de junio que eliminó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP, que financiaba el Programa Hogar, el cual otorga un subsidio a las familias vulnerables que cubre una parte del costo de la garrafa.

De esta forma el Programa pasó a ser financiado directamente por el Ministerio de Economía a través de transferencias a la ANSES, lo cual le confiere una buena dosis de discrecionalidad.

Hasta ahora el Estado tenía una intervención en el mercado, por más pequeña que fuera, controlando que no se polarice tanto.

Con estos dos decretos entonces se libera el precio de la garrafa y será más difícil para las familias coseguir valores accesibles y además ataca a los pequeños fraccionadores.

El último decreto también flexibiliza el régimen de marcas y envases, permitiendo que los fraccionadores envasen GLP de cualquier productor, comercializador o importador, y que puedan hacerlo para más de una marca o leyenda.

Además, se establece la obligación de recibir envases de cualquier marca o leyenda y se crea un parque de envases de uso común, cuyo objetivo es “asegurar el acceso a envases por parte de aquellas firmas fraccionadoras que, cumpliendo con toda la normativa vigente, encuentren dificultades para recuperar los envases identificados con su marca o leyenda”.

Las restricciones a la Secretaría de Energía también la eximen de la obligación de dar su autorización para las que las empresas privadas instalen nuevas plantas de fraccionamiento o amplíen las existentes. Y todo con el consabido “silencio administrativo”, al que el Gobierno apeló en varias oportunidades. Es decir que, a partir de ahora, las empresas podrán hacer y deshacer presentando la documentación pertinente, pero sin depender de lo que responda el organismo de control.

Lo insólito o deliberado del caso es que el decreto y su puesta en marcha fue hecha en momentos que miles de familias sufren cortes del servicio de la red de gas natural (en manos de empresas privadas), producto de los bajos niveles de presión por la ola polar que atraviesa el país. Desde el ùltimo miercoles, varias zonas de la ciudad de Mar del Plata y distintos barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufren faltantes y debieron recurrir a garrafas en sus distintas alternativas de gas envasado.