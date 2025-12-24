Omitir para ir al contenido principal
La motosierra navideña
Milei promete más ajuste como saludo de fin de año: “Abróchense los cinturones”
En un video de poco menos de dos minutos, construido con recortes de entrevistas y discursos, el jefe de Estado prometió que continuará por el camino del ajuste “bajando el gasto y bajando impuestos”.
24 de diciembre de 2025 - 21:44
Javier Milei publicó un mensaje para estas fiestas y prometió más ajuste.
(CAPTURA PANTALLA)
Javier Milei
Navidad
