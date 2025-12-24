Omitir para ir al contenido principal
Por cuestiones de seguridad

Multas millonarias a importadores de juguetes

Traían del exterior un teléfono para bebés con luces y sonidos que superan los niveles de decibeles permitidos.

REDES SOCIALES juguete celular telefono mobile phone
mobile phone El juguete importado que generó la acción de Defensa del Consumidor. (REDES SOCIALES)

Pablo Grillo

Deben resolver la apelación del gendarme imputado

La madre de Pablo Grillo escribió una carta a los jueces: “Tienen que impartir la justicia que necesita”

A las 19 comienza la misa y a las 21 se abren las puertas

El Santuario de San Cayetano recibe a más de 500 personas en la cena de Navidad

Último parte médico

Cristina Kirchner presenta una leve complicación intestinal y continuará internada

Exclusivo para

El expresidente condenado por golpismo irá a cirugía por una hernia en Navidad

Brasil: la justicia autoriza a Bolsonaro a salir de la cárcel para operarse

FOTO REDES SOCIALES estados unidos ataque lancha narcotrafico oceano pacifico

Rusia y China calificaron la presión militar de EE.UU. como “comportamiento de cowboy”

Venezuela denunció ante la ONU que EE.UU. quiere “imponer una colonia”

FOTO REDES SOCIALES rugby los pumas santiago carrera

El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata

El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción

Por Jorge Ciccodicola
Irlandés cruza nadando Río de la Plata en memoria de los desaparecidos

Un acto en homenaje a Patrick Rice y Fátima Cabrera, reivindicando la lucha por los derechos humanos

Brazadas contra el olvido: el irlandés que cruzó esta semana el Río de la Plata

Por Manuel Barrientos

Último parte médico

Cristina Kirchner presenta una leve complicación intestinal y continuará internada

Fuerte recorte

“Ya estamos en rojo”: el pase de factura de Villarruel a Milei por el presupuesto del Senado

Tiembla la alianza LLA-PRO

El reclamo de Jorge Macri al Gobierno por la coparticipación

Milei Marcelo Colombo

El gobierno y los obispos católicos

Una relación que va de fría a congelada

Por Washington Uranga

Consumo en alerta

Navidad 2025: las ventas de juguetes cayeron 6,9%

En enero

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto habrá que pagar

Cuánto cobrarán en enero

Aumento a jubilados: una suba ínfima y bono congelado

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 24 de diciembre de 2025

Salud pública y de calidad

El Hospital Odontológico de la UBA va a estar abierto todo el verano

Por asociación ilícita y estafa

Generación Zoe: confirmaron la condena a 12 años contra Cositorto

Cambios en el reglamentario, nuevos autos, motores y combustibles ciento por ciento sostenibles

Fórmula 1: el calendario de Colapinto en 2026

Nacional Potosí, el último en meterse

No va más: la Copa Libertadores ya tiene a todos sus clasificados

FOTO REDES SOCIALES rugby los pumas santiago carrera

El jugador del seleccionado de rugby recibió el Olimpia de Plata

El año de Santiago Carreras que desembocó con una gran distinción

Por Jorge Ciccodicola
Marcelo Moretti, presidente del club San Lorenzo

La nueva CD de San Lorenzo comenzó a trabajar en medio del desconcierto

Moretti recibió otro golpe: la Justifica rechazó su pedido de nulidad de la “acefalía”