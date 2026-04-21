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El Mundo

Testimonios desde la Basílica de Santa María la Mayor

Francisco como gestor de la paz

A un año de su muerte, el Vaticano y la gente de a pie conmemoran al papa argentino y destacan su trato pastoral y humano.

Elena Llorente
Por Elena Llorente
People follow a Mass on a giant screen on the first anniversary of Pope Francis’s death at the Papal Basilica of Santa Maria Maggiore in Rome on April 21, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
misa aniversario papa francisco Personas siguen una misa por Francisco en una pantalla gigante en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. (AFP/AFP)

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