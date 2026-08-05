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Fue detenida

Ataque en pleno centro de Londres: una mujer apuñaló a cuatro hombres

Ocurrió en Endell Street, en la zona de Covent Garden.

Londres Una mujer atacó a puñaladas a cuatro hombres en Londres AFP -. AFP

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