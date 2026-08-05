Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 5 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 5 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 5 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 5 de agosto de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 5 de agosto de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
"La alegría no tiene que tapar la reflexión”
El mensaje de Jorge García Cuerva frente a la visita de León XIV
05 de agosto de 2026 - 14:49
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Garcia Cuerva
Noticias Argentinas
Temas en esta nota:
Papa León XIV
Argentina
visita
Últimas Noticias
Fue detenida
Ataque en pleno centro de Londres: una mujer apuñaló a cuatro hombres
También pidieron prisión domiciliaria para uno de ellos
Por presunta manipulación en la conformación de una Cámara, piden el procesamiento de dos jueces federales de Córdoba
Un modelo a medida de las corporaciones
Paula Penacca: “El proyecto de Milei necesita entregar la soberanía”
"La alegría no tiene que tapar la reflexión”
El mensaje de Jorge García Cuerva frente a la visita de León XIV
Exclusivo para
Por un proyecto de tecnología agroindustrial
Una científica del Conicet fue premiada por un organismo de la ONU
La Policía Civil pesquisa a 8 jóvenes por asociación criminal y apología del crimen
Brasil: investigan un plan de atentados contra poderes públicos durante las elecciones
El polémico socio de Milei en Silicon Valley vuelve a la Argentina
Peter Thiel y los “vientos de cambio”
Un round para los vecinos
Palermo: marcha atrás con el proyecto de estacionamiento en Plaza Armenia
Por
Santiago Brunetto
El País
"La alegría no tiene que tapar la reflexión”
El mensaje de Jorge García Cuerva frente a la visita de León XIV
El discurso que pretende instalar en torno a la visita
El Gobierno busca sacar provecho de la llegada del Papa
Expectativa por su mensaje y el encuentro con los fieles
Buenos Aires, Córdoba y Luján: los detalles de la visita del Papa León XIV a la Argentina
Por
Washington Uranga
Repudio de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA a las declaraciones del Presidente
“Las acusaciones de Milei son una copia casi exacta de las palabras del dictador Videla”
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 5 de agosto de 2026
La actividad se volvió a enfriar en el segundo trimestre
Muy lejos de lo que dice Milei
Intervenciones en el mercado para contener la cotización
Pisando el dólar a 1500 pesos
Con trabajadores y las empresas en contra, el ministro debió ceder en su intento de avanzar sobre la actividad portuaria
Sturzenegger se fue a pique con la desregulación
Sociedad
León XIV confirmó que estará en el país en noviembre
Las dos oportunidades en que Juan Pablo II visitó a la Argentina
Histórica visita de 3 días
El papa León XIV viajará a la Argentina en noviembre
Nublado
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 5 de mayo
En la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 5 de agosto
Deportes
Baresi, aquella historia inolvidable
Por
Alejandro Duchini
La utilizará este miércoles para enfrentar a Estudiantes
Boca estrena camiseta: cómo es y qué cambio incluye el escudo
La Federación de ese país contra el presidente de la FIFA
Jordania cuestionó con dureza a Infantino
Torneo Clausura
Los partidos del miércoles