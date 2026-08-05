También pidieron prisión domiciliaria para uno de ellos
Por presunta manipulación en la conformación de una Cámara, piden el procesamiento de dos jueces federales de Córdoba
Se trata de los magistrados Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi. Todo surgió a partir de la denuncia de una secretaria, quien se negó a beneficiar a los actores de un expediente y por ello habría sido víctima de maltrato y hostigamiento sistemático. Sánchez Torres también fue imputado por lesiones graves calificadas por mediar violencia de género.