Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 22 de abril de 2026

Por Leandro RenouEn los barrios se ve la crisis. La malaria de ventas que perciben los grandes supermercados, que la corrigen o disimulan con espalda financiera, se está volviendo insoportable para los comercios minoristas de la zona del AMBA. “Si en abril esto no mejora, se va a poner muy muy complicado”, explicó Fernando Savore, directivo de la Cámara de Almaceneros Bonaerenses a <strong>Página I12</strong>.Es que los locales están en una trampa casi insalvable: en el medio de la depresión de los salarios poblacionales (que llevan seis meses perdiendo contra la inflación), las ventas “están cayendo 20 por ciento” y “los precios están subiendo, no están quietos”. En las últimas listas que recibieron los aumentos eran del 4 por ciento, es decir, sobre la inflación oficial. En los grandes hipermercados, esas alzas llegaron al 6 por ciento. Todo eso se empezó a disparar fuerte en los últimos dos meses.