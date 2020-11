El debate por el aborto legal vuelve al Congreso

El Congreso se prepara para volver a debatir el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), esta vez con un fuerte apoyo del Gobierno que moverá sus fichas para que sea ley. En el oficialismo esperan que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo envíe el proyecto que ya redactó la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, pero desde marzo está frenado por la pandemia. Una vez que esto suceda, prevén que Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner se reúnan para definir una estrategia parlamentaria, en un escenario que volverá a ser ajustado.

"Si no copamos las calles, copamos las redes", señaló a Página/12 una diputada del Frente de Todos que en todo momento tuvo en su agenda este proyecto. En el Frente de Todos plantean un panorama distinto al de 2018. Remarcan que no son tiempos para convocar a las masivas marchas del movimiento feminista que sucedieron años atrás. Por esto mismo, entienden que el debate en las comisiones no podrá extenderse tanto como la última vez. "Hay que aprovechar el impulso del Gobierno y avanzar. Es mucho desgaste político", deslizaron desde el oficialismo.

El escenario en ambas cámaras es ajustado, pero más aun en el Senado. En Diputados los pañuelo verde son más que los celestes, aunque los indecisos también jugarán un rol importante en la definición. En la Cámara alta el panorama es distinto. La trasversalidad, a favor y en contra, dentro de cada bloque, demarca un escenario más complicado. El Frente de Todos tiene una cómoda mayoría, sin embargo, dentro del espacio hay senadores que rechazan la iniciativa. El propio titular de la bancada, José Mayans, fue una de las voces que más se opuso en 2018. Igualmente, los más optimistas dan por descontado que el apoyo de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa será clave para generar las ausencias y las abstenciones necesarias a la hora de la votación, como sucedió en la sanción del matrimonio igualitario.

Dentro de los sectores que están a favor hay dos posturas claras. Una que quiere debatir y aprobar el proyecto sí o sí antes de fin de año, y otra que busca que se trate pero votarlo sin urgencia, con los votos asegurados. ¿La postura de la Campaña por el Aborto Legal? "Es ahora, no podemos esperar más". En tanto, los sectores que se oponen a la legalización dicen, por un lado, que "no es momento de debatir este tema que genera divisiones" y, por otro, el clásico eslogan antiderecho: "hay que salvar las dos vidas".

La Campaña por el Aborto Legal hizo un pedido formal a las autoridades de ambas cámaras para reunirse con urgencia y tratar el tema. A pesar de las versiones que trascendieron de que el encuentro sería la próxima semana, fuentes de este sector indicaron a Página/12 que aun no fueron convocadas, y esperan que suceda lo antes posible. "Estamos dispuestas a mantener reuniones con todxs lxs protagonistas políticos que tengan la firme voluntad de avanzar hacia nuestros derechos", insistieron en un comunicado que publicaron ayer por la tarde.

Los tiempos también son ajustados. El período de sesiones ordinarias termina en seis semanas, el 30 de noviembre. Pero en el bloque oficialista dan por descontado que el Gobierno convocará a extraordinarias para que el tema no quede para el año que viene, con la agenda electoral en el medio, y este 2020 sea ley.



Informe: Antonio Riccobene