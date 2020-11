Federico Fagioli recuperó la libertad tras haber sido detenido por el gobierno de facto boliviano

Luego de haber sido detenido por las fuerzas de seguridad bolivianas, el diputado nacional e integrante del equipo de veedores argentino para las elecciones en Bolivia, Federico Fagioli, recuperó la libertad.

“Llegamos a Cochabamba, tomamos el trasbordo hacia La Paz y en el Aeropuerto de El Alto, el ministro de facto (Arturo) Murillo nos envió fuerzas de Seguridad para impedirnos el paso”, contó Fagioli sobre los acontecimientos ocurridos este viernes por la noche en comunicación con AM750.

“Me intentaron secuestrar. Me quisieron meter a una camioneta que no estaba identificada para llevarme a un lugar que no nos querían decir. Además golpearon a un compañero diplomático, que nos estaba cuidando. Quisieron sacarme del país haciéndome firmar una declaración donde decía que yo había cometido delitos de lesa humanidad", dijo el diputado.

Luego de un intenso trabajo del gobierno argentino, Cancillería y la embajada argentina, Fagioli recuperó la libertad y pudo ingresar a Bolivia junto al resto del equipo de veedores. El diputado sostuvo que fue "marcado" por la dictadura boliviana por haber denunciado las violaciones de los derechos humanos en Bolivia.

"El gobierno de facto da a entender que están dispuestos a cualquier cosa. Claramente ven un apoyo muy masivo al MAS y no quieren que haya veedores internacionales”, denunció. “Ayer viví un atropello y un maltrato impresionante, pero nada que no se pueda esperar de un gobierno de facto. Me preocupa que pueda haber fraude o que no se reconozcan los resultados."