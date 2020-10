Los equipos entran en calor pensando en el 30 de octubre

En el partido entre los habituales suplentes, también fue Banfield el que se quedó con la victoria al imponerse por 2 a 1. Los de Avellaneda iban ganando con un gol de Gonzalo Asís, a los 8 minutos de juego, pero el "Taladro" logró darlo vuelta: sobre los 20 minutos del primer tiempo, Mauricio Asenjo anticipó a la defensa de Independiente y convirtió el empate mientras que a los 5 del complemento, Juan Manuel Cruz (hijo de Julio "Jardinero" Cruz) selló el triunfo.

Formaciones:



INDEPENDIENTE: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza, Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Pablo Hernández; Jonathan Menéndez, Andrés Roa, Federico Martínez; Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

BANFIELD: Facundo Altamirano; Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Claudio Bravo; Jorge Rodríguez, Giuliano Galoppo, Martín Payero, Mauricio Cuero; Agustín Fontana y Fabián Bordagaray. DT: Javier Sanguinetti.



Goles: 26m Romero (I), 46m y 53m Galoppo (B); 71m Payero (B); 83m Roa (B).

Cancha: Independiente.

Estudiantes le ganó a Arsenal

Los goles de los uruguayos Diego García y Martín Cauteruccio, ambos en el segundo tiempo, le dieron la victoria a Estudiantes, que venció 2 a 0 a Arsenal en un nuevo amistoso disputado a puertas cerradas en el Estadio “Uno” por espacio de 80 minutos.

Con Javier Mascherano como eje de juego, el primer gol llegó a los 25 minutos con un segundo remate de García tras un rebote entregado por el arquero Maximiliano Gagliardo. Cuatro minutos más tarde, Cauteruccio facturó de penal con un disparo alto a la derecha.

Mientras que en Estudiantes no pudieron jugar por razones físicas ni Nicolás Pasquini, Nazareno Colombo, Juan Fuentes, Mauro Díaz y Leandro Díaz, el ingreso en el complemento de Diego García por Darío Sarmiento les permitió a los de La Plata abrir el marcador.

En la primera mitad del partido, Rondina marcó el ingreso de Facundo Pons por Miracco (luxación acromioclavicular), mientras que en la parte final tuvieron su oportunidad Leonardo Marchi, Lucas Necul, Matías Belloso, Ramiro Luna y Alejandro Rivero, en lugar de Papa, Castro, Albertengo, Antilef y Gagliardo, respectivamente.



Formaciones:



ESTUDIANTES: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nicolás Bazzana e Iván Erquiaga; Iván Gómez y Javier Mascherano; Ángel González, Darío Sarmiento y Lucas Rodríguez; Cauteruccio. DT: Leandro Desábato.

ARSENAL: Maximiliano Gagliardo; Horacio Igarzabal, Fabio Pereyra, Gastón Suso y Emiliano Papa; Facundo Kruspzky, Mateo Carabajal, Alejo Antilef y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Lucas Albertengo. DT: Sergio Rondina.

Goles: 65m García (E), 69m Cauteruccio -de penal- (E).

Cancha: Estudiantes.

El Bicho perdió con Atlanta como local

Argentinos Juniors, que compartirá su grupo del torneo local con San Lorenzo, Aldosivi y Estudiantes de La Plata, cayó por 2 a 1 ante Atlanta en el amistoso preparativo realizado este sábado.

En el encuentro que se llevó a cabo en el estadio Diego Armando Maradona, el equipo de La Paternal comenzó ganando con un gol de Gabriel Hauche, a los 24 minutos de juego, pero el elenco de Villa Crespo dio vuelta el resultado con los tantos de Luis López (de penal) y Fabricio Pedrozo, al inicio del complemento. En el segundo encuentro amistoso, un equipo alternativo perdió ante su par de Atlanta por 4 a 2.

Formaciones:



ARGENTINOS: Lucas Cháves; Kevin Mac Allister, Matías Caruzzo, Carlos Quintana, Elías Gómez; Franco Ibarra, Daniel Saggiomo, Francis Mac Allister, Iván Colman; Gabriel Hauche y Mateo Coronel. DT: Diego Dabove.

ATLANTA: Francisco Rago; Matías Molina, Alan Pérez, Nahuel Tecilla, Axel Ochoa; Jorge Valdez Chamorro, Agustín Bolívar, Joaquín Ochoa Giménez; Julián Marcioni, Luis López y Fabricio Pedrozo. DT: Fabián Lisa.

Goles: 24m Hauche (AR), 63m L. López -de penal- (AT); 64m Pedrozo (AT)

Cancha: Argentinos.

Colón goleó a Central por 4 a 1

Colón de Santa Fe goleó a Rosario Central 4 a 1 en un partido amistoso jugado esta mañana en el Estadio Brigadier López, con goles de Tomás Chancalay, Rodrigo Aliendro, Wilson Morelo -de penal- y Gonzalo Escobar. Lucas Gamba descontó para Central, también de penal, en el complemento.



Los errores defensivos de la visita fueron determinantes para el resultado porque posibilitaron los tres primeros goles del "Sabalero". Primero a partir de una salida errática con el pie del arquero Josué Ayala y luego con una pelota perdida por Joaquín Laso, que también fue autor de un penal sobre Morelo tras fallar en el control de un balón.

En el segundo encuentro, habitualmente previsto para formaciones alternativas, también se impuso el conjunto de Eduardo Domínguez, por la mínima y ante una formación rosarina con juveniles que no venían siendo parte de los juegos amistosos. Cristian Bernardi, con un golazo de tiro libre, anotó para Colón.

Colón, integrante de la Zona 2 de la Copa de la LPF, debutará ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, mientras que Central será local de Godoy Cruz de Mendoza por la Zona 3.



Formaciones:



COLÓN: Leonardo Burián; Emanuel Olivera, Bruno Bianchi y Rafael Delgado; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Gonzalo Escobar; Facundo Farías; Tomás Chancalay y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.



ROSARIO CENTRAL: Josué Ayala; Damián Martínez, Joaquín Laso, Jonathan Bottinelli y Joan Mazzaco; Rodrigo Villagra, Emmanuel Ojeda y Francesco Lo Celso; Joel López Pissano, Lucas Gamba y Luciano Ferreyra. DT: Cristian González.



Goles: 5m Chancalay (C), 10m Aliendro (C), 46m Morelo -de penal- (C), 53m Gamba -de penal- (RC), 78m Escobar (C).



Cancha: Colón.

Godoy Cruz perdió el duelo de mendocinos

El duelo amistoso entre equipos mendocinos no terminó bien para Godoy Cruz: en el tramo final de su preparación para reanudar oficialmente la competencia, el Tomba fue sorprendido por Gimnasia de Mendoza, que milita en la Primera Nacional de fútbol y lo venció por 2 a 0.

Luego de dos tiempos de 30 minutos cada uno, el equipo ‘blanquinegro’, que dirige el DT Diego Pozo, se impuso con los tantos convertidos por Santiago González y Fernando Cortés.

En el segundo ensayo, disputado por ambos conjunto alternativos, también a 60 minutos, la victoria correspondió a Godoy Cruz, pero por 3-1.

Formaciones:



GODOY CRUZ: Roberto Ramírez; Hugo Silva, Marcelo Herrera, Gonzalo Goñi, Leonel González; Martín Ojeda, Jalil Elías, Juan Andrada, Renzo Tesuri; Santiago García y Sebastián Lomónaco. DT: Diego Martínez.

GIMNASIA: Tomás Giménez; Matías Vera, Diego Mondino, Renzo Vera, Lucas Carrizo; Santiago González, Brian Zabaleta, Marcos Gelabert, Cristian Llama; Fernando Cortés y Ramón Lentini. DT: Diego Pozo.

Goles: 26m S. González, 30m Fernando Cortés.

Cancha: Godoy Cruz.

En Rafaela, ganó Patronato

Patronato de Paraná venció a Atlético de Rafaela, de la Primera Nacional, por 1-0 como visitante, en otro de los amistosos de este sábado, jugado también a puertas cerradas por los protocolos sanitarios contra el coronavirus.

El único gol lo hizo Christian Chimino, a los cuatro minutos del segundo tiempo, de penal. El encuentro tuvo dos tiempos de 30 minutos. En el partido entre los suplentes, el conjunto santafesino se impuso por 2 a 0.

Patronato debutará en la Copa de la LPF ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque, con día y hora a confirmar en el fin de semana del 30 de octubre, por la zona 6, en la que también están Huracán y Vélez.

Formaciones:



PATRONATO: Daniel Sappa; Christian Chimino, Leandro Marín, Dylan Gissi y Bruno Uribarri; Damián Lemos, Dardo Miloc, Jorge Alberto Ortiz y Gabriel Compagnucci; Martín Rivero; Nicolás Delgadillo. DT: Gustavo Álvarez.



ATLÉTICO RAFAELA: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Gastón Tellechea, Stefano Brundo, Ángelo Martino; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa, Matías Valdivia; Claudio Bieler y Enzo Copetti. DT: Walter Otta.



Goles: 34m Chimino - de penal- (P).

Cancha: Atlético de Rafaela.