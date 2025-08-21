Con apoyo mayoritario, la Cámara Alta rechazó el decreto 345/25 que pretendía vaciar de sentido a la CONABIP y el Instituto Nacional del Teatro. Hubo 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención. "¡Lo logramos entre todos! Podemos decir con orgullo que la lucha vale la pena. Ahora a seguir alertas para que el Gobierno retrotraiga todas sus acciones inconstitucionales y cumpla con la ley. Sabemos que intentará por todos los medios encontrar la forma de evitarlo. Seguiremos luchando", publicó en redes sociales la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) al conocerse la noticia.

La medida, fuertemente cuestionada por sectores culturales, académicos y gremiales, buscaba desmantelar dos organismos emblemáticos para el desarrollo federal de la cultura argentina. Había sido publicada en el Boletín Oficial en mayo. A comienzos de agosto, la Cámara de Diputados la rechazó en sesión especial. Durante todo este tiempo, la comunidad artística estuvo movilizada tanto en la calle como dentro del Congreso, en conversación con los representantes.



El mensaje de ARTEI de este jueves habla de continuar con la lucha porque, desde mayo hasta ahora, el Gobierno logró reducir la estructura del INT con el decreto 531/2025, aparte de nombrar como director general a Federico Brunetti. "Conseguimos que el Congreso rechace el decreto y que nuestra ley vuelva a estar plenamente vigente", expresó no obstante la asociación, una de las tantas entidades que participaron de esta batalla.



La Asociación Argentina de Actores festejó este "triunfo de la comunidad cultural". "¡Lo logramos! El teatro argentino sigue de pie", manifestó, por su parte, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI). "Una vez más, el enorme colectivo de la cultura popular y comunitaria enfrentó y frenó, con coraje y organización, a un gobierno que quiere arrasar con nuestra identidad. Como sucedió con la Ley Bases, la unidad y la movilización impidieron que el presidente, junto a Karina Milei, Sturzenegger y Cifelli, profundicen un modelo en el que la cultura es un privilegio y no un derecho", expresó Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en su cuenta de X.



