Maradona y el Día de la Lealtad: "Yo fui, soy y seré siempre peronista"

Diego Armando Maradona, campeón mundial 86 y actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, apoyó este sábado al Gobierno nacional en el Día de la Lealtad, y en sus redes sociales aseguró que "fue, es y será siempre peronista", más allá de haber apoyado a diferentes gobiernos desde el regreso de la democracia.

"Los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé SIEMPRE fue a mi país, sin importar quien gobernara", escribió Maradona en un posteo en su cuenta de Instagram que tiene una foto de suya en traje haciendo el gesto clásico de Juan Domingo Perón con su mano derecha en alto, junto a la bandera argentina.





"Yo no fui a golpearles la puerta y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron", dijo sobre los distintos ex presidentes con los que se saludó y con los que compartió momentos en la Casa Rosada. Además, recordó sus orígenes y a sus padres, Don Diego y Doña Tota. "Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy y seré SIEMPRE peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron", agregó el exfutbolista, que actualmente dirige a Gimnasia de La Plata

Por último, Maradona deseó un "Feliz Día de la Lealtad Peronista" y manifestó su apoyo a los actuales gobernantes. "Todo mi apoyo a Alberto Fernández, Cristina Fernández, Martín Guzmán, Axel Kicillof y Ginés González García, los banco a morir. Y seamos tolerantes, argentinos. Mantengamos la pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con RESPETO", concluyó el astro, que hace unos días había criticado al ex presidente Mauricio Macri, que dijo que en una entrevista televisiva que había tenido que echar al astro de Boca para "darle racionalidad" al club y que le aconsejaba hacer lo mismo al peronismo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie", expresó el ex jugador en otra publicación de su cuenta de Instagram, en la que aprovechó para juzgar de forma tajante al gobierno de Macri: "Por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre".