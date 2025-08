And Just Like That, el spin off de Sex and the City, llegará a su fin tras la temporada actual. Y esto determina que, luego de casi tres décadas, no habrá nuevas historias de Carrie Bradshaw en pantalla.

Así lo anunció Michael Patrick King, guionista y director de la serie, quien aclaró que decidieron no avisar a los fans hasta ahora para que la noticia no eclipsara la tercera temporada cuyo décimo capítulo se acaba de estrenar en HBO. Así que cierre de la temporada tres, que se estrenará el 14 de agosto, será el final de la serie con un capítulo doble.

And Just Like That... la narración continua del universo de Sex and the City llega a su fin. Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada, me di cuenta de que este podría ser un excelente lugar para terminar”, dice el comunicado publicado por King. “Junto con Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, decidimos cerrar la popular serie este año con un final de dos partes y ampliar el pedido original de la serie de 10 a 12 episodios”, agregó.

Sex and the City, que se emitió en HBO de 1998 a 2004, se centraba en la vida Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker) en Nueva York junto a sus amigas Charlotte York (Kristin Davis), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Samantha Jones (Kim Cattrall). Sex and the City devino en dos películas antes de que HBO Max reviviera la serie en diciembre de 2021. De modo que los espectadores han seguido la vida de Carrie desde sus tempranos treinta hasta ahora, donde tanto la actriz como su personaje tienen sesenta años.

Ni bien se conoció la noticia, también Parker decidió hacer un posteo con imágenes que recorren momentos icónicos de una serie que, en sus primeras seis temporadas, fue capaz de leer con sagacidad el universo amistoso y afectivo de las mujeres modernas instalando incluso a la moda como una actriz más. De hecho, Parker ha recorrido las calles subida a tacos Manolo Blahnik y sus prendas de Dior, Gucci, Prada y Chanel, han devenido icónicas.

¨Carrie Bradshaw ha dominado mi corazón profesional durante 27 años. Creo que la he amado más que a nadie. Sé que otros la han amado igual que yo. He sentido frustración, la he condenado y la he apoyado. La sinfonía de todas esas emociones ha sido la banda sonora más grandiosa y la compañía más significativa¨, escribió.

La secuela actual de la serie de HBO trajo de vuelta a las estrellas originales para retomar sus papeles, excepto a Kim Cattrall, distanciada de sus colegas. Las nuevas incorporaciones incluyeron a Nicole Ari Parker y Sarita Choudhury en una secuela bastante carente de riesgo en relación a su predecesora, que en su momento se animó a hablar de sexo, sí, pero también de embarazos no deseados, relaciones lésbicas y contradicciones amorosas de una manera fresca e innovadora para la pantalla chica.

Todo eso que hizo de Sex and the City una marca perdurable, en And Just Like That se quedó en la zona del intento. Quizás los últimos capítulos ayuden a Carrie a recuperar su esencia de antiheroína adorable, la misma que la hizo ser amada por muchas personas que fueron creciendo y madurando con ella.