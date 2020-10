Últimos retoques a la paridad

La Mesa por la Paridad, que integran unas 70 mujeres de diferentes partidos y espacios políticos de la provincia de Santa Fe, se reunió la semana pasada con las dos comisiones de la Cámara de Diputados que tenían que dictaminar sobre el proyecto de ley de paridad que llegó con media sanción de Senadores, a partir de un proyecto del senador Rubén Pirola. En la reunión hubo 20 legisladores y legisladoras, y allí la Mesa abogó por las cuatro modificaciones que consideran necesarias. El asunto ya tiene preferencia para la próxima sesión, y es posible que sea aprobada. "Pretendemos una ley que no signifique un retroceso para la lucha de las mujeres", dijo Claudia Catalin, integrante de la Mesa, que también pidió una reunión con Senadores para que las conversaciones "se concreten en los consensos necesarios".

La Mesa por la Paridad cuestiona que el proyecto con media sanción en lugar de establecer que las listas se conformen por uno y una o viceversa estipula un sistema de "duplas", a las que además se aplica el sistema D'Hont. Otro cuestionamiento es que no incluya a las fórmulas de gobernador/a y vice como lugar paritario, como así también la falta de claridad en la forma de reemplazos y vacancias y la vigencia, que la ley establece a partir de 2023, es decir, que "saltea" las elecciones de medio término en concejos municipales y comisiones comunales el año próximo.

La Mesa de Paridad se reunió con las comisiones de Derechos y Garantías y Asuntos Constitucionales, aunque participaron también legisladores que no están en esas comisiones. "Planteamos con claridad los cuatro puntos que nos preocupan como prioritarios y necesarios para que la ley de paridad no sea un retroceso para la provincia. Tanto la mesa de paridad como diputados y diputadas reconocemos que ha sido un avance que el Senado este año diera este primer paso, y por primera vez que lo tratara y le diera media sanción", apuntó Catalin. En 2016 y 2018, Senadores ni siquiera había tratado proyectos de ley que salieron con media sanción de Diputados.

Sobre los señalamientos, que la Mesa viene realizando desde junio, cuando salió la media sanción de Senadores, Catalin recordó que reprochan "en primer lugar, el artículo 5° que en vez de establecer el sistema de paridad tal como se conoce en toda América Latina y el Caribe y en Argentina, que es de secuencialidad y alternancia, esto es uno y una o viceversa, o sistema de cremallera, innova con una situación de duplas que ya en 2018 habíamos cuestionando". Catalin subraya que esta propuesta, además tiene "un nuevo componente", ya que "le agrega el Sistema D’Hont a las duplas, con lo cual, nos preocupamos primero porque no sería una ley de paridad técnicamente hablando, pero además introduce una modificación electoral con un resultado bastante incierto". Lo ejemplifica: "La cuestión totalmente novedosa es que el que ocupa el primer lugar del D’Hont, en realidad, aparentemente, arrastraría al segundo y el que sale segundo, iría tercero y arrastraría al cuarto".

Catalin alertó que, de aprobarse así, "va a generar seguramente muchos problemas, y además, la implicancia de ser una modificación electoral, lo cual no es atinado, porque además del análisis de la Mesa por la Paridad, va a afectar claramente a las minorías, que siempre van a venir a la cola de la conformación de las listas".

El segundo cuestionamiento es porque la ley de paridad "que pretende ser para todas las listas de cargos electivos y para los tres poderes del Estado, no incluye la fórmula de gobernador y vice". Para Catalin -que habla como integrante de la Mesa por la Paridad-, se trata de "una incoherencia, porque en el mismo proyecto se establece un gabinete paritario. Entonces, cómo van a ser gabinetes paritarios y la fórmula de gobernador y vice no lo sería". Catalin señaló un efecto adverso de esta iniciativa, ya que "gracias a la lucha de las mujeres y todos estos años de la mesa de paridad, el año 2019 de elección tuvo, de las ocho fórmulas que compitieron en las primarias para gobernador y vice, siete que fueron paritarias, con lo cual evidentemente el avance de la lucha logrado en las calles y en la permanencia, ahora retrocedería con una ley que no incluye justamente esta fórmula tan importante".

Sobre reemplazos y vacancias, Catalin hizo alusión a la ley nacional de 2017, que ha generado controversias y reemplazos polémicos. "Sabemos que la ley nacional, que salió gracias al trabajo de las mujeres, con el proyecto de media sanción del Senado, tenía falencias. Pero ha generado muchos problemas en la aplicación al momento de hacer los reemplazos, llegando a la situación burda de que la ley de paridad, que es una acción afirmativa que debe defender a las personas más afectadas, o menos representadas, termina aplicándose a favor de varones. Entonces, nosotras creemos que así como en el Congreso nacional ya hay proyectos para modificación en este punto, acá podemos prevenir estos problemas de aplicación, que no queremos que sean perjudiciales para las mujeres en definitiva y que creemos que se pueden mejorar en cuanto a la redacción".

Otra crítica es a la vigencia establecida en la ley. "Estamos pidiendo la aplicación inmediata", planteó Catalin, quien recordó que "la ley establece que va a entrar en vigencia en 2023, con lo cual, el año que viene cuando haya elecciones de medio término y se renuevan por mitades todos los concejos deliberantes y comisiones comunales de la provincia, vamos a tener una aplicación directa de la ley de cupos, que es lo que hace 30 años queremos modificar y por lo que estamos luchando hace tanto tiempo. No existen antecedentes en el país de una ley de paridad que tenga una aplicación que se dilata en el tiempo y entendemos que tampoco hay justificación". Catalin aludió al trabajo en el territorio que viene llevando la Mesa por la Paridad. "Ha sido una gran sorpresa encontrar multiplicada la cantidad de mujeres que se suman a estos encuentros virtuales en los 19 departamentos de la provincia, donde las mujeres se encuentran de a cientos participando junto con nosotras, incluso muchas mujeres jóvenes".

Desde la Mesa subrayan que "la ley de paridad no es para la política, es para mejorar la participación y generar que todas las voces de las mujeres lleguen a los espacios de decisión donde hay que tomar todas las cuestiones relevantes de la vida social, política, cultural, mediática, académica". Y creen que esa idea es generalizada en distintos ámbitos. "Este año nos hemos sorprendido, entiendo que por el momento histórico, por la marea verde y por todas las movidas que las mujeres hemos hecho y avanzado en estos últimos años. Hemos logrado sumar a muchas mujeres jóvenes que están ejerciendo cargos de gabinete, que están en la función pública, en la cultura, en los medios. Creo que nuestra lucha merece una aplicación inmediata y dejar de estar a la cola de las ocho provincias que aún no tienen ley de paridad en este país", enfatizó Catalin.

En la Mesa por la Paridad advierten que hay un consenso en Diputados por las modificaciones, aunque están a la espera de la reunión tripartita con el Senado que, al ser la Cámara iniciadora de la ley, tendrá la última palabra sobre las modificaciones que añada Diputados (puede aceptarlas o aprobar la ley tal como la mandó). "Tenemos las expectativas de que se concreten estas conversaciones en consensos reales para tener una ley de paridad tal como la que esperamos", expresó Catalin.