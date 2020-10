Copa Liga Profesional 2020: radiografía de los seis grupos

Entre el nuevo formato, la falta de ritmo y la buena cantidad de equipos con la mente puesta en sus participaciones continentales, la flamante Copa Liga Profesional 2020 podría llegar a concretar una interesante vuelta del fútbol argentino. Claro que su principal atractivo no será la jerarquía individual ni el ida y vuelta constante de los partidos, sino la ansiedad por ver rodar la pelota que hay por estos pagos tras más de siete meses de parate. Y ante tal demanda, la oferta de un certamen de características similares a la de los torneos cortos que tanta variedad de campeones dieron en la historia del fútbol nacional, abre el interrogante sobre quiénes pueden llegar a ser candidatos para llevarse la 105º edición de una copa nacional.

De los denominados grandes, Boca, River, Racing e Independiente tendrán que hacer frente a la doble competencia nacional e internacional, entre Libertadores y Sudamericana, lo que deja al misterioso San Lorenzo de Mariano Soso como el único con las manos libres para encarar el frente local con la Copa Liga Profesional (ante semejante robótica denominación, en lo que queda de texto se procederá a llamarla como Copa LP).

El inicio del torneo programado para el 30 de octubre tendrá como antesala la reapertura de la competencia en la Sudamericana, con los encuentros de ida de la segunda fase a partir del 27. En total, de las seis fechas de arranque de la Copa LP, cinco coincidirán temporalmente con instancias de la Sudamericana, por lo que tanto Independiente como Atlético Tucumán, Lanús, Unión, Vélez tendrán que gestionar energías o simplemente decantarse por la búsqueda de uno u otro trofeo.

Por la Libertadores, la superposición en el calendario es menor. Con la fase de grupos finalizando esta semana, la competencia se reanudará recién a fines de noviembre, con los octavos de final. La fecha señalada será la del 24, justo en el medio de las fechas 4 (del 20 al 23) y 5 (del 27 al 30) de la Copa LP. Por ende, para River, Boca, Racing y Defensa y Justicia (si logra terminar segundo en su zona; de lo contrario pasará a la Sudamericana), las primeras tres fechas de la Copa LP serán de vital importancia. En adelante, un pantallazo grupo por grupo de lo que pasó en la pretemporada de cada uno de los equipos.

Grupo 1

Becaccece, DT de Racing / Foto Télam

Zona de localías fuertes la que componen Racing, Arsenal, Unión y Atlético Tucumán. El sentido común indica que sería difícil que el equipo de Avellaneda se quede afuera de alguno de los dos primeros puestos del grupo para avanzar a la segunda fase. Los de Sebastián Beccacece, con presencia asegurada en octavos de final de la Libertadores, vienen de aprovechar el receso para triunfar en cada uno de sus amistosos: 1-0 a Barracas Central, 2-1 y 2-0 a Gimnasia La Plata. Con plantel suficiente como para no descuidar sus aspiraciones locales, habrá que ver cómo se las ingenian para tapar el hueco que dejó la reciente venta de Matías Zaracho al fútbol brasileño. En tanto, si un equipo pica en punta para llevarse el segundo boleto a la Fase Campeonato es Arsenal. Los de Sergio Rondina finalizaron 11º en la última Superliga y a diferencia de Atlético Tucumán (15º) y Unión (16º), no juega Sudamericana. El elenco del Huevo tuvo mucha actividad amistosa: dos triunfos y tres derrotas, incluido un 2-0 ante Boca para quitarle el invicto anual a los de Miguel Angel Russo; pero sufrió 14 bajas, incluidas las de figuras como el mediocampista Gastón Alvarez Suárez (se fue al fútbol emiratí) y el lateral Fernando Torrent (Rosario Central). En contraparte, sumó al atacante Lucas Albertengo y a Nicolás Miracco, de buena aparición goleadora en los amistosos.



Grupo 2

Pusineri, DT de Independiente / Foto NA

Que Independiente haya sido cabeza de serie en el sorteo no indica que sea favorito en su zona. Es que el equipo de Lucas Pusineri finalizó a la baja en la última Superliga (14º) y demostró serias fallas en sus amistosos: dos triunfos y cuatro caídas, incluido un 0-2 con Deportivo Morón. En materia de pases, al caos económico interno que derivó en las salidas de Martín Campaña, Gastón Silva y Juan Sánchez Miño -entre otros- lo intentó saldar con los arribos del también arquero uruguayo Sebastián Sosa (ex Vélez y Boca), el defensor Ezequiel Muñoz (ex Lanús y Boca) y el interesante mediocampista oriental Federico Martínez (Rosario Central).





De jugarse solamente la Copa LP, el gran candidato en el Grupo 2 sería Defensa y Justicia, que viene de ser sexto en la última Superliga y de vencer en dos de tres partidos en el reinicio de la Libertadores. Pero no es el caso. También pugnarán por dar el batacazo Central Córdoba de Santiago del Estero, que sumó casi 20 refuerzos tras salvarse del descenso vía decreto, y Colón de Santa Fe, que viene de ser anteúltimo en el pasado torneo pero dio que hablar durante el receso con un 4-1 amistoso ante Rosario Central. Oración propia para el ejército santiagueño de incorporaciones, con algunos apellidos de renombre: Nahuel "Perrito" Barrios, el zurdo José Luis Fernández, el atacante Claudio Riaño, el nueve grandote uruguayo Sebastián Ribas, el mediocampista Ariel Rojas y el arquero Alejandro "Oso" Sánchez.

Grupo 3

Gallardo, DT de River

Una zona con nombre propio: "la de River". No importa demasiado que los de Marcelo Gallardo piensen en la Libertadores y pongan suplentes en el ámbito local. Siempre son candidatos. Ejemplo de esto sucedió durante el receso, con muchos juveniles y habituales alternos le empató 3-3 a los titulares de San Lorenzo en un amistoso en Ezeiza (en su otro encuentro preparatorio cayó por 2-1 con Newell's). Los Millonarios estarán acompañados por tres clubes que cambiaron de entrenador tras un andar irregular en la última Superliga, Banfield (17º), Godoy Cruz (24º) y Rosario Central (9º).



El Taladro es sin dudas una de las mejores caras del receso. Con Javier Sanguinetti tomando la posta tras la salida de su mentor Julio Falcioni y con mucho protagonismo de su joya juvenil Agustín Urzi, el elenco del sur no perdió todavía en su gira amistosa (3-0 a Argentinos, 0-0 con All Boys, 1-1 con Ferro, 3-2 y 2-1 a Independiente). Además, mantuvo la base del plantel y repatrió al colombiano Mauricio Cuero y al volante Martín Payero, de excepcionales rendimientos recientes frente al Rojo. Por su parte, Godoy Cruz, colista de la última Superliga, tendrá al mando al peculiar Diego Martínez -dirigió en todas las categorías del fútbol argentino- para intentar reencauzar el rumbo tras las partidas de piezas vitales como Juan Brunetta y Rodrigo Rey. Por el lado del siempre peligroso Rosario Central, Cristian "Kily" González ocupó el vació dejado por Diego Cocca, quien no aceptó la baja presupuestaria que le ofreció la dirigencia. En sintonía, se fueron Marco Ruben, Jeremías Ledesma, Joaquín Pereyra, Claudio Riaño, Ciro Rius, entre varios habituales titulares... Al Kily le tocará reinventar a Central desde abajo.

Grupo 4

El famoso "grupo de la muerte", con Boca (último campeón), Lanús (7º), Newell's (10º) y Talleres (12º). No hay otra zona en el certamen con tantos equipos ubicados de la mitad de tabla para arriba en la Superliga 2019/2020. El equipo de Miguel Angel Russo no dudará en relegar sus ambiciones locales cuando llegue el turno de jugar la Libertadores pero, de todos modos, su amplia ventaja presupuestaria sobre el resto le permite competir hasta con la Reserva. Nada que asuste, por supuesto, a sus contrincantes. El Lanús de la santa trinidad de José Sand, Lautaro Acosta y Luis Zubeldía -potenciados por la irrupción del prometedor Pedro De la Vega- fue uno de los equipos de mejor rendimiento en la seguidilla de amistosos: tres triunfos y una derrota, incluido un 4-1 como visitante a San Lorenzo.

Por su parte, Newell's no puede más que ilusionarse tras el regreso de Ignacio Scocco, autor de dos tantos en el reciente 2-1 sobre River. El veterano goleador se suma a otros referentes históricos del club como Maxi Rodríguez, Pablo Pérez y Mauro Formica. Por último, Talleres aparece como el más debilitado de la zona, debido a que se le fue medio equipo en el receso (Guido Herrera, Facundo Medina y Andrés Cubas entre los más destacados) y por su rendimiento en los partidos preparatorios: un empate y dos derrotas, sin marcar goles. Pero no todas son pálidas, en las últimas hora concretó la llegada de Marcos Díaz (ex Boca y Huracán).

Grupo 5

Mariano Soso, DT de San Lorenzo.

Sin Libertadores ni Sudamericana, San Lorenzo buscará aprovechar distracciones ajenas para darle sustento a su candidatura. Claro que deberá apurarse dado que todavía no encuentra el rumbo bajo el mando de Mariano Soso. Sin partidos oficiales ya que asumió algunos días antes de la cuarentena nacional, el DT por ahora vio a los suyos empatar 3-3 con River, vencer 1-0 a Talleres y caer 4-1 con Lanús. La gran ausencia del Ciclón será la del goleador Adolfo Gaich (vendido al CSKA Moscú).





En tanto, de lograr ponerle un freno a las aventuras de los gemelos Romero, San Lorenzo tendrá una dupla de cuidado para sus rivales, entre los que figuran dos serios contendientes: Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors. Los platenses, con las caras nuevas del delantero Leandro Díaz y el volante zurdo Nicolás Pasquini buscarán darle alguna alegría al veterano Javier Mascherano en su por ahora frustrada vuelta al país. En tanto, los de La Paternal vienen de ser quintos en la última Superliga e intentarán recomponerse de la partida de Damián Batallini, apostando a viejos conocidos como Gabriel Hauche, Lucas Chaves y el prometedor Fausto Vera. Al grupo lo completa Aldosivi, de los peores en el último campeonato (22º) y de curiosa pretemporada: su DT, Guillermo Hoyos, no quiere jugar amistosos porque no le gustan.

Grupo 6

Pellegrino, DT de Vélez. Foto NA.

Están dos pesos pesados como Vélez y Huracán y, sin embargo, la gran estrella de esta zona es el Gimnasia de Diego Armando Maradona. El Lobo tuvo la suerte de no compartir grupo con ninguno de los "5 grandes" y buscará no dejar pasar el guiño del destino. Ya sin la preocupación de mantener la categoría, el Diez apostó a mantener la base que le dejó un buen sabor de boca en el torneo pasado (seis triunfos, cuatro empates y cinco derrotas en sus últimos 15 partidos): renovaron Paolo Goltz, Lucas Licht, Jorge Broun y Matías Pérez García. De todos modos, Vélez y Huracán tienen lo suyo y lo demostraron en los amistosos de estos días. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino (reemplazó a Gabriel Heinze) están invictos, con cuatro triunfos y un empate; mientras que los de Israel Damonte suman cuatro victorias y una derrota. En el receso, los de Liniers vendieron a Lucas Robertone y compraron a Ricardo Centurión, mientras trabajan en la puesta a punto de Fernando Gago. En Parque Patricios, en tanto, hubo un amplio éxodo de jugadores que será tapado con materia juvenil. En el grupo también figura Patronato, que fue 20º en la Superliga pasada y renovó casi medio plantel. Ninguna otra zona tiene tantos equipos tan mal ubicados en el último torneo: Gimnasia fue 19º y Huracán 21º, mientras que Vélez terminó 3º. Lo que se dice un grupo verdaderamente competitivo.