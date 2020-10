Vetó el Ejecutivo capitalino la ordenanza de creación del Parque del Otoño

El Ejecutivo municipal vetó el viernes pasado la ordenanza que creó el Parque del Otoño en el predio del ex basural de la Pedrera, en la zona este de la ciudad.

La ordenanza sancionada el 23 de septiembre, había sido conversada con miembros del Ejecutivo municipal, que incluso transmitieron el interés de la intendenta por el proyecto y tenía varios propósitos simultáneos.

El principal era el de recuperar un espacio degradado en un sector que está denominado como “paisaje herido”, pero que a la vez es el paso necesario para iniciar el Recorrido Turístico conocido como “Circuito Histórico Gaucho”.

Ese circuito es el que recorren todos los años los gauchos que se dirigen a realizar la guardia bajo las estrellas a la Quebrada de la Orqueta, lleva también a Finca La Pedrera, Finca La Quesera, Finca La Cruz y su Museo de la Vida Rural Salteña, Capilla de San Martín de Guaguayaco del Chamical, Finca La Troja, Cañada la Horqueta y La Lagunilla, varios de ellos declarados Monumentos Históricos Nacionales.

La idea del denominado Parque del Otoño era contar con un espacio adecuado para la celebración del 200 aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, el próximo año.

De modo complementario la propuesta de la ordenanza ahora vetada, contemplaba la posibilidad de desarrollar actividades recreativas y deportivas con un perfil ambiental, en una zona degradada.

La ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante declaró a los catastros municipales 5214 (30 hectáreas) y 1099 (60 hectáreas), como Reserva Natural Municipal y de Usos Múltiples, ello de acuerdo a las categorías establecidas en la ley provincial 7107 (Sistema Provincial de Áreas Protegidas).

Para el Ejecutivo Municipal, la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante presenta un proyecto que “conceptualmente se encuentra alineado con las premisas establecidas por el Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental (PIDUA) y el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, en cuanto se prevé el saneamiento y destino del predio Ex Basural La Pedrera, como futuro espacio verde de uso público, (parte del Sistema de Espacios Abiertos), así como la preservación de las Serranías del Este como parte del sistema municipal de áreas protegidas".

“No obstante ello, la categoría que se asigna para ambas parcelas de “Reserva Natural Municipal y de Usos Múltiples”, no coincide con lo establecido por el PIDUA II, ni se encuentra definida como tal en la Ordenanza N° 15.675, (Código de Espacios Verdes) no adecuándose al marco normativo vigente”.

Por lo tanto, sostiene el argumento del decreto “ sería necesario y oportuno conjugar la nueva propuesta con el ordenamiento vigente, por cuanto es menester mantener una visión urbana y territorial del sistema de espacios abiertos, específicamente en lo atinente a las categorías de parques y reservas naturales de gran escala”.