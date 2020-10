Ponen en marcha el Consejo Económico y Social

El gobierno nacional puso en marcha este lunes el Consejo Económico y Social (CES) mediante un encuentro del que participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni, junto a dirigentes gremiales y empresarios. Se definieron los diez puntos de consenso sobre los que trabajarán las mesas sectoriales.

"Será la hoja de ruta que nos permita volver a crecer. Es una apelación a que construyamos políticas públicas para volver a poner a la Argentina de pie”, dijo el ministro Kulfas. En tanto, Moroni señaló que "estamos planteando que la única salida de la crisis es un proyecto de desarrollo. Ya probamos muchas recetas en Argentina pero no dieron resultados. Esta mecánica de diálogo social es el único método que tenemos”.

El decálogo del CES es el siguiente: 1) necesitamos exportar más; 2) ningún sector productivo sobra: todos son importantes; 3) mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia; 4) no hay futuro sin políticas productivas; 5) ninguna política productiva será sustentable si no piensa en la dimensión ambiental; 6) una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo; 7) si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad; 8) una buena política productiva debe reducir las brechas de género; 9) la apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente y 10) toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.

La primera mesa sectorial será el jueves con representantes de la industria metalmecánica y automotriz. La seguirá la mesa sectorial de la construcción; textil, indumentaria, calzado y cuero y luego la industria alimenticia.

Al encuentro asistió el titular de la UIA, Miguel Acevedo, quien manifestó que “es particularmente importante terminar con la antinomia campo-industria y trabajar tanto para las pymes como para las grandes. Hay espacio para crecer y acá es donde tenemos que buscar los consensos y seguir adelante”. Por el lado empresario también participó Funes de Rioja, quien opinó que “de los momentos muy delicados se ha salido con grandes acuerdos económicos y sociales que han fijado políticas de largo plazo. Estamos dispuestos a llevar a adelante esos 10 ejes".

Por su parte, Héctor Daer, de la CGT, señaló que “vemos con agrado que no se vuelva a la teoría de la competitividad que implique flexibilización y pérdida de derechos laborales. Van a contar con la CGT y todo el movimiento obrero sentados para construir esa argentina que tiene que terminar con la pobreza”. Gerardo Martínez, titular de la Uocra, dijo que “nosotros buscaremos ser la voz de todas nuestras vertientes de trabajadores. La idea es no perder esta oportunidad”. El titular de la CTA, Hugo Yasky, pidió “que se sumen pymes y pequeños productores del agro. Cuando se hagan las mesas sectoriales va a ser importantísima esa presencia. Celebramos este espacio”.

Silvia Martinez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA) planteó que “es la primera vez que la industria naval está en una agenda de este tipo. Es muy halagador porque la industria es generadora de muchos puestos de trabajo. Estamos dispuestos a trabajar todos juntos, acercando proyectos”. Iván Szczech, de la Cámara de la Construcción, afirmó que “nuestra industria es una de las más dinámicas para revertir esta situación y tenemos propuestas para hacer. La única manera de sacar a la Argentina adelante es con trabajo y mucho federalismo”.



De la Federación que agrupa a los hoteleros y gastronómicos, Graciela Fresno señaló que “es la primera vez que se convoca a un sector como el nuestro. Estamos de acuerdo con los diez puntos y nos comprometemos a trabajar para que se concreten cada uno de ellos”. Marcelo Fernández, de CGERA, recordó que "sin el ATP las pymes no hubiéramos llegado hasta acá. Propiciamos que estas iniciativas se transformen en leyes para que cualquiera que en el futuro quiera cambiar deba pagar el costo político de pasar por el Parlamento. Cuenten con nosotros. Estamos muy ávidos de trabajar”.