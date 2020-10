Boca tendrá como titulares a Cardona y Buffarini ante Caracas 

El volante ofensivo Edwin Cardona y el lateral Julio Buffarini estarán desde el arranque el jueves próximo en Boca Juniors para enfrentar a Caracas de Venezuela, en el cierre del Grupo H de la Copa Libertadores.



De esta manera, el DT Miguel Angel Russo dispondrá de dos variantes con respecto al equipo que empató sin goles ante Libertad de Paraguay, el pasado 29 de septiembre.

Pero la única duda del entrenador pasa por el mediocampista Jormán Campuzano, quien tiene dos amarillas y de ser nuevamente amonestado no jugaría en el partido de ida de los octavos de final, a disputarse a fines de noviembre, llave que concluirá a principios de diciembre.



Si ante el conjunto venezolano el volante colombiano -una de las piezas clave del técnico boquense- no es de la partida, en su lugar ingresará el juvenil Nicolás Capaldo.



Entonces, el posible equipo sería con Andrada; Buffarini, L. López, Izquierdoz, Fabra; Campuzano o Capaldo; Salvio, Pol Fernández, Cardona; Tevez, Soldano.



Buffarini, quien ingresará por Leonardo Jara, jugará su primer partido oficial de la temporada ya que viene de una sobrecarga muscular, lesión que le impidió estar en los primeros tres partidos de la Copa Libertadores tras su reanudación, en el marco de la pandemia.



Cardona, en tanto, hará su debut oficial como titular desde el inicio, en su segunda etapa en el club de la Ribera, después de haber jugado unos minutos en los tres partidos de la Libertadores, con muy buen nivel de juego en los dos amistosos de práctica ante Arsenal y Estudiantes de Río Cuarto, donde hizo un gol.



El volante colombiano ocupará el lugar de Agustín Obando, que fue titular contra Libertad, mientras que en las victorias de visitante ante Libertad en Asunción y contra Independiente Medellín ese sector fue ocupado Gonzalo Maroni, quien se lesionó precisamente ante el DIM. El cordobés podrá estar en el banco de suplentes el próximo jueves, ya que fue dado de alta médica de su lesión en grado 2 en el isquiotibial izquierdo.



En la práctica de este lunes, en el centro de entrenamientos que Boca tiene en Ezeiza, no estuvo el defensor peruano Carlos Zambrano, afectado por una gastroenteritis.



Tampoco estuvo el volante Agustín Almendra, quien hace 20 días por decisión propia no se entrena con el plantel xeneize, motivo por el cual los dirigentes de Boca analizan la posibilidad de sancionarlo en lo económico.



Boca trabajará en Ezeiza hasta el miércoles para después ir a sus casas, ya que el plantel no concentrará, y se juntarán el jueves en Casa Amarilla para merendar y luego disputar el encuentro ante el conjunto venezolano.



Boca, líder del Grupo H con 11 unidades, recibirá el jueves a Caracas desde las 21.30, por la última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2020, con el objetivo de sumar tres puntos y quedar entre los mejores primeros de grupo de cara a los octavos de final.