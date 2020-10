Coronavirus: Tandil ingresa en el "Estadio Rojo" 

El municipio bonaerense de Tandil informó que, a partir de este miércoles, el distrito pasará al "Estadio Rojo" del aislamiento, la etapa más estricta del nuevo mecanismo que establecieron las autoridades locales luego de abandonar el esquema de fases dispuesto por gobierno bonaerense.

Según explicó el Comité de Seguimiento del Coronavirus del municipio, la medida fue adoptada tras evaluarse la situación sanitaria y los principales indicadores que dan cuenta de “un incremento en la ocupación de camas de cuidados críticos y de sala general; incremento de los casos activos; alta positividad de las muestras procesadas; y contagios entre el personal de salud”.

De acuerdo al anuncio oficial del municipio, que en su último reporte notificó 129 casos activos de coronavirus, durante el Estadio Rojo -que se extenderá hasta el 28 de este mes-, “los comercios y actividades esenciales y no esenciales podrán funcionar con los protocolos correspondientes”.

Mientras que, “los locales del rubro de la gastronomía (bares, restaurantes, cervecerías, pubs etc.) solo podrán desarrollar sus actividades en la modalidad take away o delivery y exclusivamente con mesas ubicadas al aire libre, hasta 12 de la noche. Los espacios cerrados de este tipo de locales no podrán funcionar”.

Por otra parte, de acuerdo con las recomendaciones efectuadas por el Comité de Seguimiento de la covid 19, podrán continuar las actividades de gimnasios y natatorios con número reducido de personas y con cumplimiento de los protocolos aprobados, así como las actividades en clubes al aire libre. En tanto, las reuniones y encuentros sociales de cualquier tipo continuarán prohibidas y no se recomienda tampoco efectuarlas en espacios públicos.

Las autoridades del municipio explicaron que “la recomendación fundamental es que la ciudadanía permanezca en sus domicilios y salga solo para lo estrictamente necesario”. “Como está sucediendo en toda la región y en el país, estamos pasando las semanas más críticas de la pandemia, lo que hace imprescindible redoblar la responsabilidad individual y el cuidado de cada uno de nosotros y de toda la comunidad”, detallaron.

Tandil aplica el sistema de "estadios" de aislamiento desde la primera semana de septiembre, cuando decidió abandonar el esquema de fases trazado desde el inicio de la pandemia por el Gobierno bonaerense, en una medida que fue calificada como "separatista" por el jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco.