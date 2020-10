Felipe Solá: "Las sanciones y los bloqueos a  Venezuela y Cuba perjudican a los más pobres"

El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, afirmó que "Argentina va a denunciar la violación de todos los Derechos Humanos donde sea, sin distinciones", y cuestionó "las sanciones y los bloqueos" a Cuba y Venezuela porque "perjudican a los más pobres".

"La Argentina va a denunciar la violación de todos los derechos humanos por parte de los poderes constituidos donde sea, sin distinciones", resaltó Solá, al participar en la 50º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El canciller precisó: "Hemos votado en Ginebra apoyando el informe (de la actual alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle) Bachelet sobre el caso Venezuela, lo mismo hicimos en agosto cuando la Alta Comisionada denunció los hechos ocurridos en Bolivia".

"Destacamos el trabajo de la Alta Comisionada y queremos que más allá de las circunstancias políticas funcione en Caracas una oficina con el poder y la dimensión suficiente para poder prevenir problemas y actuar en defensa de los derechos", enfatizó.

En esa línea, Solá afirmó que la política de "las sanciones y los bloqueos impuestos a Venezuela, como se ha hecho durante muchos años con Cuba, agrava la vida cotidiana, perjudica a los más pobres".

"La OEA debe ser contención, mediación y garante de la pacificación sobre todo en cada lugar de nuestra América, nunca juez o gendarme político", manifestó Solá.

Para el canciller, el secretario general de la OEA "debe actuar en concordancia con la acción y la política decidida por los órganos políticos de esta organización, en cumplimiento de su función de promover las relaciones entre los Estados".

"No se cumple con este mandato adoptando posiciones personales o que no guarden el mismo sentido o énfasis según el país o gobierno del que se trate, mucho menos cuando terminan alimentando el problema que debieran solucionar", apuntó.

En ese sentido, cuestionó: "No hemos sido incluidos en las negociaciones sobre los proyectos en relación a Venezuela y Nicaragua que se tratarán en esta Asamblea. Creo que seremos testigos una vez más de algo que nos preocupa muchísimo y que está ocurriendo desde hace unos años: la división de América Latina basada exclusivamente en qué piensa cada país sobre Venezuela".

"Integración, producción, crecimiento económicos, cooperación para la salud, cooperación entre nuestros países son temas postergados frente a uno solo. Mientras tanto sigue nuestro atraso frente a otros continentes, pero nos peleamos por eso. La Argentina se pregunta cómo se llegó a esa situación y a quién le conviene", sentenció.

Por último, Solá agradeció "el apoyo año tras año a los llamados" que la OEA realiza para "reanudar las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido y resolver de forma pacífica y definitiva la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas".