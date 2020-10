Con más de 40 grados, están sin agua potable desde hace un mes

Ya lleva un mes el reclamo de los vecinos del pueblo de La Unión, perteneciente al municipio de Rivadavia Banda Sur, quienes desde que se rompió la bomba que abastecía de agua al pueblo, comenzaron a contar con el servicio solo algunas horas al día, y desde hace una semana ya no llega una gota a sus viviendas en momentos en que los calores arrecian en el Chaco salteño y la pandemia exigen permanente aseo.

El lunes, tras una jornada de más de 40 grados, los pobladores decidieron salir a manifestarse por las calles de esa localidad del norte exigiendo ese servicio esencial que todos los años, con la llegada de las temporadas de calor, se hace casi inalcanzable.

El intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca, dijo a Salta/12 que la bomba que suministraba agua al tanque de aquella comunidad de 2.500 personas, se averió hace un mes, y que en principio podía funcionar solo algunas horas, “pero desde hace una semana se rompió totalmente y no se conseguían los repuestos por ningún lado”.

El jefe comunal explicó que el pozo que abastece a La Unión se realizó hace unos años, “pero el agua esa no es buena” por su salinidad, lo que provoca que las bombas, sus filtros y membranas se deterioren con rapidez. “Del 100% del agua, el 40% se tira por lo salada que sale”, subrayó.

A su vez, Cuenca aseguró que el municipio volvió a utilizar el viejo acueducto que recoge el agua de pozos de El Islay, “una finca privada ubicada a unos kilómetros”. Pero, según indicó, por la antigüedad y capacidad, este tendido no permite que el agua llegue con presión al pueblo, y lo poco que se consigue se lo llevan los productores rurales de la zona, “ellos buscan de un tomadero que hay y no dejan nada, porque están desesperados por la sequía y se les están arruinando sus campos y muriendo los animales”, contó el intendente.

La situación en los parajes aledaños a La Unión - Foto: Sandra Díaz

Cuenca contó que él mismo hizo cavar tres pozos en El Ocultar, “pero no hay agua”, y que aún están esperando que comiencen las obras prometidas por el gobierno provincial “desde cuando vino Marcelo Tinelli y dijo que iba a donar pozos” en el contexto de la emergencia sociosanitaria declarada en la zona por la muerte de niños por causas vinculadas a la desnutrición. “Pero eso ya pasa por el gobierno, yo ya hice todos los trámites habidos y por haber”, añadió.

Los pozos en cuestión, son los que están construyéndose en parajes de la localidad de Santa Victoria Este (cabecera de Rivadavia Banda Norte). Según Cuenca, las obras también alcanzarían a La Unión, ya que estaba proyectada una nueva perforación en El Islay y se planificaba una segunda en Misión La Esperanza, a unos 50 kilómetros del pueblo de Rivadavia Banda Sur, “porque ellos no tienen agua, apenas cuentan con un pozo de esos que le dicen somero, de donde buscan”. “Pero no sé en qué ha quedado, decían que ya lo hacían, ya lo hacían, pero todavía no lo han hecho”, afirmó Cuenca.

Con respecto a la bomba averiada y las membranas a reponer, informó que según la prestataria del servicio, Aguas del Norte, ya habían conseguido los repuestos y que estaban pagados por el municipio, por lo que solo faltaba que los técnicos de la empresa provincial se acerquen a reponerlos. Calculó que el sábado de esta semana, el pueblo ya podría contar con el servicio habitual.

El jefe comunal dijo comprender y compartir la bronca de la gente y añadió que desde el municipio están aportando camiones cisterna a los barrios "y les llenamos los tachos”, así como desde el Ejército enviaron un equipo para colaborar, “pero eso no alcanza para pasar todo el día con este el calor y la necesidad de limpiarse por la pandemia”.

Aguas del Norte se limitó a contestar que los ciudadanos de Rivadavia no son sus usuarios ya que hasta allí no llegan sus redes, y que solo realizan asistencia técnica, a través del programa para localidades aisladas, ATLAS, a la planta que se inauguró el año pasado en el marco del Plan Nacional Hábitat.

Los técnicos de ese programa explicaron que la planta de ósmosis inversa de La Unión, que en un principio era para consumo “la utilizaban también para conexiones sanitarias”, por lo que estaba sobreexigida y afectó su membrana.

El ATLAS presta servicios técnicos, de mantenimiento y capacitaciones a 56 parajes de Santa Victoria Este y 42 de La Unión. Así como a 14 municipios donde no llega la cobertura de Aguas del Norte.