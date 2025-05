A solo cuatro días de ponerlo en stand by, el presidente Javier Milei reaceleró su proyecto para que los argentinos "saquen del colchón" los dólares que obtuvieron a través de actividades lícitas o ilícitas, y no descartó ponerlo en marcha a través de un decreto. Definió a la iniciativa como “un blanqueo pero sin pago de impuestos”, calificó de “héroes” a quienes obtuvieron divisas por maniobras de evasión y criticó por “no tener agallas” a los contribuyentes que sí pagaron su impuestos.

De esta manera, el jefe de Estado confirmó que su idea de presionar a los ahorristas e indultar a los evasores sigue más vigente que nunca, aunque evitó dar plazos para su lanzamiento: “Se está trabajando en los detalles, va a estar cuando esté lista y sea técnicamente inapelable; no nos vamos a apurar”, indicó.

"Lo que queda pendiente son cuestiones legales”, reconoció el mandatario durante una entrevista televisiva en la que definió a esa iniciativa "como un blanqueo pero sin pago de impuestos".

"No tiene fines recaudatorios sino liberar que la gente use su dinero que antes no podía usar porque los delincuentes políticos los querían perseguirlos hasta debajo de la cama”, puntualizó.

Milei no descartó que, para poner en marcha esa idea, intente nuevamente sortear al Congreso. Al ser consultado sobre si el blanqueo será dictará a través de un decreto o una ley, respondió secamente: “Utilizaremos los instrumentos que tengamos disponibles para hacerlo”.

La idea del Gobierno es incorporar al mercado entre 200 mil y 400 mil millones de dólares que los argentinos tienen “debajo del colchón” y que, según el Presidente, equivalen a “entre el 33 y el 66 por ciento del PBI”. Y lo quiere hacer a través de "una amnistía".

Pero lo más llamativo del mensaje fueron las definiciones que el Presidente utilizó para defender su blanqueo sin ley; prácticamente se basaron en indultar a quienes hayan transgredido la ley fiscal e intenten poner en el sistema los dólares que pudieron obtener a través de actividades ilícitas.

“¿Qué es ilícito? –se preguntó el mandatario-. Los que intentaron defenderse de los políticos delincuentes son héroes, no delincuentes”.

Luego dejó claro que a su administración no le interesa si los dólares provinieran de actividades criminales como el narcotráfico: “Al narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad o con el de Defensa, pero no utiliza la economía”, expresó sin más.

La idea de Milei es que todo aquel que tiene “dólares bajo el colchón” es “un héroe” que esquivó sus obligaciones con el sistema fiscal, por lo tanto “no lo tengo que castigar por huir del ladrón”, que sería el Estado.

-¿Y los que cumplieron (pagando sus impuestos)? –preguntó el periodista de A24.

-Quizás no tuvieron el talento, las agallas o lo que fuera para salir del sistema.

“Desde mi concepción, los impuestos son un robo”, dijo e insistió que quienes no declararon formalmente tener divisas en su poder “no son delincuentes sino personas que lograron escapar de los ‘liberticidas’ de la política”.

-¿Y si (los dólares) vienen con plata robada? –preguntó el periodista en otro tramo.

-El problema es la Justicia. No se tiene que mezclar la cuestión del delito con la economía –redobló Milei.

El Presidente subrayó que, mediante su decreto, cualquier persona podrá “usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada”. “Usted va a poder usarlos sin dejar los dedos marcados, nadie lo va a saber. Si hay un robo se combate el robo, pero usted no genera una distorsión económica”, concluyó.