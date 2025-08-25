El gobernador Gustavo Sáenz junto al intendente Baltasar Lara Gros dejaron inaugurada en Orán la nueva cancha de hockey de césped sintético, una obra muy esperada por la comunidad oranense.

Es una infraestructura deportiva que beneficiará a más de 500 jugadores de todo el departamento y fortalecerá el crecimiento de este deporte en la región.

Durante el acto, el gobernador destacó que esta es la única cancha de hockey de césped sintético del norte salteño y responde a la decisión de su gestión de acercar la práctica de deportes a todos los rincones de la provincia: “Las obras tienen que llegar a cada uno de los municipios. Eso es federalismo. Lo que reclamamos a nivel nacional, debemos hacerlo a nivel provincial. Y lo estamos haciendo para que todos los niños, niñas y jóvenes tengan las mismas oportunidades”, afirmó.

El mandatario provincial también enfatizó el rol social del deporte, “un chico haciendo deporte es un chico menos en la calle”, dijo. Resaltó que los clubes y las actividades deportivas son espacios cruciales para la contención de los jóvenes, donde aprenden valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo, que se complementan con los que se reciben en la familia y la escuela.

La inauguración de esta cancha se suma a un listado de más de 2.500 obras que el gobierno ha ejecutado en la provincia, incluso en un momento de gran dificultad económica. “Lo hacemos con austeridad, con honestidad y priorizando lo que es más importante”, subrayó el gobernador, quien instó a "los salteños" a seguir unidos para defender los intereses de la provincia.

Además de agradecer al intendente de Orán y a su equipo, a los legisladores, el gobernador también reconoció a los profesores y familias de los clubes de hockey, cuyo apoyo es fundamental para el crecimiento de esta disciplina.

Por su parte, el intendente Lara Gros destacó la inversión en deporte y la colaboración con el gobierno provincial. Agradeció al gobernador Gustavo Sáenz y a su equipo por hacer posible “una obra tan esperada por la comunidad”.

También se refirió a las inversiones en infraestructura deportiva como el polideportivo que les "permite hoy recibir campeonatos nacionales como el de Salta Básquet, con instalaciones de calidad. Ahora, lo hacemos con el hockey, un deporte que crece exponencialmente en nuestra ciudad, especialmente en el rubro femenino”, afirmó.

Una pequeña jugadora de hockey, identificada solo como Lucía, también se refirió a la importancia de este nuevo espacio “un lugar tan especial que permitirá no solo hacer más partidos, sino también hacer más amigos”.

El gobierno indicó que la inauguración de esta cancha busca impulsar el deporte local y regional ya que está proyectada para centralizar la actividad de hockey en la región, abarcando desde Ledesma hasta Salvador Mazza. Ofrece además condiciones óptimas para la práctica del deporte.

En el marco de la inauguración también se realizó un torneo deportivo que reunió a distintos clubes, extendiendo las actividades durante todo el día. Los profesores que realizaron recientemente el curso de arbitraje de hockey también participaron del torneo inaugural.

Además de otras autoridades provinciales y municipales, de la inaugurción participaron representantes de todos los clubes de Orán, equipos de Pichanal y Colonia Santa Rosa y de la Liga Orán-San Martín y de equipos de Apolinario Saravia.

En Orán entrenan alrededor de 300 jugadoras y jugadores pertenecientes a la Liga de Orán y a la Liga San Martín-Tartagal. Además, el espacio también es utilizado por el Instituto La Merced.

Actualmente, en el departamento participan aproximadamente 12 clubes en la Liga Nacional de Hockey, entre femeninos y masculinos, con 300 jugadores en Orán y 500 en todo el departamento.

La obra

Los trabajos de la cancha de hockey en el velódromo municipal se ejecutaron a través de un convenio entre la Secretaría de Obras Públicas de la provincia y el municipio.

El nuevo campo está equipado con césped sintético de alta calidad. Los trabajos realizados incluyeron la compactación del piso y preparación de la base para asegurar una superficie uniforme; la colocación de césped sintético e instalación de la carpeta principal del campo de juego. Se realizó la provisión y colocación de la alfombra tipo césped sintético (100 m2); el enrejillado vertical perimetral (320 metros lineales).

También, el cerramiento perimetral con la construcción del vallado de seguridad alrededor de la cancha, la instalación de bancos de suplentes, la iluminación de la cancha: se instaló un sistema de iluminación con una potencia de 260 lux, garantizando la visibilidad para partidos nocturnos, la conexión red de agua potable, forestación, pérgola, bebederos y bancas.