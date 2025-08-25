La comisión de Justicia de la Convención Constituyente ya envió su dictamen de mayoría, impulsado por el oficialismo, a la comisión redactora que esta semana empieza a trabajar, en la recta final de la reforma de la Carta Magna. Pero el trazo de lo que será este capítulo en la nueva Constitución dejó polémica dentro y fuera del recinto legislativo.

"Vemos un proyecto en el que, lamentablemente, se pierde la oportunidad de haber tomado algunas propuestas interesantes que había, incluso del mismo bloque oficialista. Hubiera sido un salto de calidad respecto del modelo que ya fracasó en otras provincias y países, en el mecanismo de selección de jueces, fiscales y defensores, por ejemplo", reprobó Julián Alfie, director ejecutivo del Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales).

"El verdadero propósito de estas reformas es la hiper concentración del poder en manos del gobernador Pullaro y someter por completo al Poder Judicial santafesino. Si este proyecto avanza, el dominio político será absoluto y el sistema republicano de gobierno dejará de existir en la provincia", fustigó la convencional Lucila Lehmann (Coalición Cívica), que integra la comisión de Justicia. "El dictamen oficialista constituye un abuso del poder constituyente local, abiertamente incompatible con la supremacía del derecho federal y con el artículo 5º de la Constitución Nacional, que exige a las provincias organizar sus instituciones bajo un régimen representativo y republicano", agregó.

La modificación que hizo prevalecer Unidos para Cambiar Santa Fe propone 8 cambios referidos a los artículos sobre el Poder Judicial. Deja en firme que la Corte se compondrá de siete ministros, con "paridad de género y representación territorial", considerados "inamovibles" y con ejercicio hasta los 75 años de edad. Consagra al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público de la Defensa (MPD) como entidades "extrapoder", o sea, independientes del Poder Judicial. Se espera que así ambos institutos tengan autonomía plena sin quedar supeditados, supuestamente, al influjo de la Corte Suprema. Asimismo, se reformula la selección y el enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores.

Con esta reforma –si finalmente queda firme– el Consejo de la Magistratura queda asignado como un "órgano asesor" del Poder Ejecutivo que será quien designe magistrados y funcionarios del MPA y del MPD, con acuerdo de la asamblea legislativa. Esta asesoría será quien organice la selección, pondere los postulantes, la confección de listas para cubrir vacantes y quien elevará finalmente la propuesta al Ejecutivo. Lo integrarán un representante del Poder Judicial, del MPA o del MPD, un diputado, un senador, otro por los colegios de Abogacía y un académico por las universidades públicas.

Se incorpora un tribunal de enjuiciamiento de la magistratura y del ministerio público.

La convencional Lionella Cattalini (PS-Unidos) defendió el dictamen de mayoría, sobre todo en la autonomía otorgada al MPA y al MPD. "Hoy están dentro del Poder Judicial, y con esta reforma se les da independencia absoluta. Santa Fe tenía una deuda en ese sentido, un ministerio público sin depender ni de jueces ni del Poder Ejecutivo, y que sus miembros duren 5 años, desfasado de los 4 años del mandato del gobernador", señaló la constituyente del socialismo.

Cattalini destacó que se incluya en la letra constitucional el carácter abierto y público del proceso de selección con un jurado de evaluadores técnicos.

En resumen, sostuvo que "este dictamen busca equilibrar y es netamente muy superador de lo que dispone la Constitución actual en Santa Fe y de lo que tienen otras constituciones provinciales",

En el Inecip, estudiosos del derecho siguen con atención la reforma constitucional santafesina. Por eso este diario consultó a uno de sus abogados, Julián Alfie, quien lamenta la letra final que se impone en el capítulo judicial de la Constituyente.

"Da la impresión de que se terminará convirtiéndose en presa fácil de disputas políticas. Vemos el extremo en Nación, donde se reparten cargos judiciales como en un mercado persa. Acá se habían planteado algunas alternativas, hacer concursos anticipados, anuales y no ante cada vacante que se produzca. Quien quiera pueda una vez al año hacer un examen y esa lista dejarla lista para cualquier vacante. Eso lamentablemente no se tomó así", dijo.

Cattalini, no obstante, aseguró que sí, que quedó la posibilidad de hacer listas anticipadas para cubrir vacantes a futuro.

Por otra parte, Alfie interpretó que "la composición de ese consejo asesor tiene alto componente de dirigencia politica y eso incide a la hora de poner los votos en la asamblea. Es una etapa técnica, pero queda afectada la independencia por una injerencia demasiado grande de la política".

Con todo, el letrado valoró que la propia comisión supo descartar objetivos más ambiciosos que fogoneaba el Gobierno y que podrían suponer una influencia aún mayor del poder político sobre la composición y el desempeño del Poder Judicial y del ministerio público.

"Varias propuestas escandalosas que planteaba el Gobierno quedaron afuera, por suerte, como la pretensión de someter la política de persecución penal del MPA al Ejecutivo, como si fuera un apéndice más. Pero también se descartaron aportes interesantes, novedosos de la oposición y del propio oficialismo. Como introducir la duración temporal de los miembros de la Corte, y romper con esa idea monárquica de que nada los saque hasta que cumplan 75 años. Lamentablemente, vamos a una Constitución muy similar a la de otras provincias donde la experiencia no es positiva. La independencia judicial en las provincias deja mucho que desear", concluyó.