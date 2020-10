Patricia Arce volvió ganando

Patricia Arce Guzmán, la ex alcaldesa de Vinto que el año pasado fue secuestrada y atacada por opositores a Evo Morales que apoyaban el golpe de Estado, este domingo resultó electa senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS), con un respaldo mayoritario de lxs votantes en los comicios del domingo. “Con trabajo, humildad y con el apoyo del pueblo boliviano, recuperamos nuestro país, para todas y todos con unidad y valentía”, expresó en su cuenta de Twitter. “Quiero agradecer a las y los hermanos que confiaron en este proyecto que va a recuperar el Estado luego de este golpe de Estado.”



Dinamarca

#MeToo recargado

El líder del Partido Social Liberal, Morten Østergaard, renunció a su cargo el miércoles, luego que la diputada del mismo espacio, Lotte Rod, revelara que la acosó sexualmente hace una década y sin embargo él intentó seguir ocultando el tema. “Morten me pidió perdón y lo he perdonado, pero ya no se trata de eso, sino que el problema es la forma de tratarlo”, publicó Rod en su cuenta de Facebook. La dimisión de Østergaard ocurre en un contexto de #MeToo que se inició en agosto, cuando la presentadora de televisión Sofie Linde denunció que había sufrido acoso sexual. “Tenemos la necesidad de cambiar de cultura. No hemos logrado crear relaciones de trabajo paritarias. Vamos a cambiarlo y esto comienza ahora”, dijo la primera ministra, Mette Frederiksen.

Brasil

Alerta por femicidios

Unas 497 mujeres fueron víctimas de femicidio desde el inicio de la pandemia, y entre marzo y agosto se reportó uno cada nueve horas, con un promedio de tres muertes diarias, reveló el informe “Un virus y dos guerras”, realizado por un grupo de medios independientes. Los estados que encabezan el registro son San Pablo, con 79 femicidios, Minas Gerais, con 64, y Bahía, con 49. El monitoreo seguirá hasta fin de año para visibilizar la situación y fomentar el debate sobre la prevención de las violencias de género en el país.