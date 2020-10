Cómo es y qué muestra el documental "Francesco", donde el Papa avaló la convivencia civil entre personas del mismo sexo

Con la imagen de Francisco a paso lento en una Plaza San Pedro lluviosa y vacía por la pandemia de coronavirus, el director de cine Evgeny Afineevsky arranca su último documental, "Francesco", que ofrece una mirada cinematográfica sobre la personalidad y las acciones del papa argentino.



El director, afincado en EE. UU., nominado al Premio Oscar al mejor documental en 2016 con "Winter on fire: Ukraine's Fight for Freedom" sobre la revolución del Maidán, y a tres Emmy por "Cries from Syria" en 2017, tardó casi tres años en filmar esta cinta, que durante dos horas recorre el pensamiento y experiencias de Bergoglio.



En el film, que se estrenó este miércoles en Roma, Francisco reflexiona sobre la pastoral y manifiesta su visto bueno para que parejas del mismo sexo formen una familia. “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso”, sentencia el Papa.



"La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera. También es ecológica, educativa, moral, humana", dice Francisco durante el trailer, donde se ven imágenes referidas a distintas problemáticas como el calentamiento global, la pobreza, la violencia institucional, la discriminación y los abusos sexuales dentro del ámbito eclesiástico.

Entre otras cosas, el film muestra al jesuita en Buenos Aires antes de ser Papa, gracias a imágenes antiguas --donde, por ejemplo, se lo ve sentado en el transporte público-- y al testimonio de sus allegados y amigos, como uno de sus sobrinos, el padre Pepe, el rabino Skorka, o el imam Omar Abboud, además del premio Nobel Pérez Esquivel o Estela de Carloto, de las abuelas de plaza de Mayo.

Durante el rodaje transcurrieron viajes de Francisco por el mundo, visitas de líderes al Vaticano y hechos que sacudieron a la Iglesia Católica, como las denuncias por pedofilia de sacerdotes y obispos.



La cinta cuenta con entrevistas con el papa emérito Benedicto XVI, el cardenal filipino Tagle y el presidente Sarkissian de Armenia.