Copa Libertadores: Boca recibe a Caracas en el cierre del Grupo H

Boca Juniors, el primero de los equipos argentinos que aseguró su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, recibirá este jueves, desde las 21.30, en la Bombonera a Caracas FC, de Venezuela, en el encuentro por la sexta y última fecha del Grupo H. El encuentro, que será a puertas cerradas a raíz de la pandemia de coronavirus, será arbitrado por el uruguayo Christian Ferreyra y televisado en directo por ESPN.

El Xeneize tiene 11 puntos y se adjudicó el grupo en forma invicta, por encima de Caracas y Libertad, de Paraguay, ambos con 7 unidades, y último quedó el Deportivo Independiente de Medellín (DIM), con 3 y eliminado. Con esa tranqulidad, el entrenador Miguel Angel Russo buscará completar de la mejor manera la primera fase del torneo continental, mientras el equipo sigue tomando ritmo de competencia. Para ello, retocará el equipo titular, en relación a los que jugaron el 29 de septiembre pasado, también en La Boca, en el empate sin goles frente a Libertad, con los ingresos de Nicolás Capaldo por Jorman Campuzano, Julio Buffarini por Leonardo Jara y Edwin Cardona por Agustín Obando.



El promisorio juvenil Capaldo reemplazará a una de las figuras de Boca, el colombiano Campuzano, a quien Russo preservará porque tiene dos tarjetas amarillas y de sumar otra se perderá el cruce de ida de los octavos de final de la Copa, que se sortearán en Luque, Paraguay, este viernes al mediodía.



El cordobés Buffarini recuperará su lugar en la defensa luego de haber dejado atrás un desgarro y el colombiano Cardona será titular por primera vez desde que regresó a Boca para cumplir una función a la que Russo le está buscando un dueño, luego de la decisión de no contar con Sebastián Villa, figura del equipo campeón de la Liga argentina en marzo pasado y ahora marginado hasta que se resuelva su situación judicial, ya que está acusado de violencia de género por su ex pareja.



Cardona intentará asociarse en la generación de juego con Guillermo "Pol" Fernández, para abastecer al capitán Carlos Tevez, a Eduardo "Toto" Salvio en su nueva versión goleadora y a Franco Soldano, de gran despliegue para el equipo pero con escasa presencia en las redes adversarias. Mientras que, entre los suplentes estarán los cordobeses Ramón "Wanchope" Abila y Gonzalo Maroni, recuperados de sendas lesiones musculares.



Para avanzar a los octavos de final, Caracas necesita un triunfo o un mejor resultado que Libertad, que se medirá también desde las 21.30 en Asunción con el DIM. De no lograrlo, los venezolanos se clasificarán como terceros a la Copa Sudamericana.







Formaciones, hora y TV

Andrada; Buffarini, L. López, Izquierdoz, Fabra; Salvio, Capaldo, "Pol" Fernández, Cardona; Tevez, Soldano.Miguel Angel Russo.Beycker Velásquez; Fereira, Rivero, Osío, Rivas o Casiani; Andreutti, Flores; Contreras, Hernández, Celis; Blanco.Noel Sanvicente.Boca Juniors.Christian Ferreyra (Uruguay).21.30.ESPN.