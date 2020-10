Aborto: un pañuelazo en reclamo del proyecto frente al Congreso

Este miércoles la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito hizo un pañuelazo permanente en la vereda del Congreso Nacional con la consigna “Nuestro proyecto es URGENTE. Aborto legal 2020”. Colocó 100 pañuelos de vinilo plastificado que quedarán fijados en la vereda para recordar la deuda con el tema a quienes transiten la zona. Esta acción que toma las calles del centro porteño por primera vez desde el aislamiento preventivo, se dio en el marco de acciones federales que se están haciendo en todo el país desde el lunes, reclamando que se debata el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). “Hay un piso que tiene que ver con la despenalización social que ya está ganado”, dicen desde la Campaña.

A las ocho de la mañana, unas treinta activistas de la regional CABA de la Campaña se juntaron frente al Congreso para recordar que siguen exigiendo que la despenalización y legalización del aborto sea ley en el país. No llamaron a la acción masiva para no militar contra el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), sin embargo, decidieron tomar la calle para que el proyecto sea ley antes de que termine el año.

En esa línea, esta semana se hicieron diferentes acciones en distintos puntos del país. Rosario hizo un sillazo con perejil el lunes pasado. El martes, Tierra del fuego desplegó un pañuelazo (las condiciones en relación a la pandemia permiten cierto tipo de concentración). Este viernes hay acciones en el sur y en La Plata. “No queremos que se dilate más, creemos que incluso mejoraría las condiciones en los hospitales, habría menos camas ocupadas por nosotras/es. Porque hay mucho run run y ninguna confirmación y nosotras no tenemos más paciencia”, dijo a este diario Yanina Waldhorn, integrante de la Campaña. “Es un proyecto urgente, esencial, es un problema de salud pública que empeora el estado de emergencia de la salud publica hoy. No queremos esperar los tiempos de la agenda política que no son nuestros y que exceden los intereses de las mujeres y disidencias sexuales”.

En la Ciudad, la Campaña nunca dejó las calles. Durante el ASPO hizo tres afichazos en las barriadas y centros de salud en torno a fechas clave: 28 de mayo Día Internacional de Acción de la Salud de las mujeres, la semana del 8 de agosto en la que se conmemora la media sanción del proyecto de ley de 2018, y el 28 de septiembre Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

Ahora acordaron ocupar creativamente las calles para meter presión y que el Ejecutivo de una vez envíe su proyecto de ley o habilite el debate a partir del proyecto de la Campaña, que ya fue debatido en 2018 y tiene gran consenso y firmas transversales. Según adelantó este diario, el Gobierno enviaría antes de que termine el mes de octubre el proyecto de despenalización y legalización del aborto al Congreso, aunque en la Casa Rosada nadie se atreve a confirmar la fecha.

Lo cierto es que los tiempos corren. Queda apenas un mes para poder dictaminar en las cámaras. Además, el 2021 es año electoral, coyuntura que suele frenar el avance de agendas disputadas como esta.

Paralelamente, la Campaña hizo un pedido formal al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta de la Cámara de Senadores para plantear la necesidad de que la discusión sea ya. Por ese pedido, estaba prevista para este jueves una reunión con Sergio Massa, que pasó para la semana próxima. Se reunirán con él unas diez representantes de la Campaña de todo el país. El planteo de la Campaña será que se trate la legalización del aborto con urgencia. “Si entra el proyecto del Ejecutivo mejor y si no entra, que discutan el de la Campaña; Lo que queremos es que el proyecto de la Campaña esté en discusión, sabemos que el proyecto del Ejecutivo tiene un peso enorme y arrastraría votos. El de la Campaña también es muy importante”, apuntó Julia Martino, representante de cabildeo de la Campaña, que participará del encuentro. Además pedirán que se llame a un plenario de las comisiones en las que tiene giro (Salud, Mujer y Diversidades y Legislación penal). “El paso por el plenario de comisión tiene que ser bastante rápido porque la discusión larga fue en 2018, fueron meses de transmisiones en directo que miles de personas seguían en todo el país, fue de abril a julio, los martes y jueves. Esta vez no es necesario tanto, prácticamente todo se ha dicho. Básicamente tienen que discutir la letra de la ley. En dos reuniones del plenario se puede dictaminar, llevar a sesión y que llegue al Senado antes de que se terminen las ordinarias”, explicó Martino. “Queremos un debate serio, que no nos haga perder tiempo; hay un piso que tiene que ver con la despenalización social que ya está ganado”, apuntó Waldhorn.

Si el Ejecutivo presenta su proyecto será la primera vez en la historia. Además, el presidente de la Nación tiene la facultad de convocatoria a sesiones extraordinarias y de fijar el temario. En la Campaña saben que cuando hay voluntad política se puede.