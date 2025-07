El estreno de Rodrigo De Paul en el Inter Miami tuvo a Lionel Messi como protagonista destacado. Es que en la agónica victoria del conjuntos dirigido por Javier Mascherano por 2-1 a Atlas mexicano en la Leagues Cup, el astro argentino dio las dos asistencias para los tantos de su equipo, tuvo cruces picantes con futbolistas adversarios y terminó cambiando la camiseta con el uruguayo Matías Coccaro, uno de los jugadores con los que había chocado en el partido.

De Paul tuvo su debut en Inter y disputó los 90 minutos, pese a que no había completado ni una práctica con sus nuevos compañeros porque no llegaba su habilitación internacional. Pero en cuanto se solucionó el inconveniente, el DT Mascherano no dudó en colocarlo entre los 11. “Me siento muy cómodo y feliz en el Inter. Ojalá que sea la primera victoria de muchas”, expresó el mediocampista de la Selección Argentina, una vez consumada la victoria sobre el equipo mexicano. “La recepción de mis compañeros había sido estupenda. Hay algunos que ya conozco y no quería más que ayudar al equipo desde el lugar del que me tocó”, completó el argentino.

Pero más allá del debut de De Paul, los flashes del partido se los volvió a llevar Messi, que asistió al venezolano Telasco Segovia para el 1-0 y luego entregó el pase decisivo para que Marcelo Weigandt pusiera el 2-1 definitivo cuando ya se jugaban cinco minutos de descuento. Ni bien se confirmó el gol porque se estaba verificando la posición del exBoca, Messi le gritó la conquista de manera efusiva a Coccaro, porque el exHuracán había celebrado el empate de Atlas, anotado por José Rivaldo Lozano Silva, frente al público de Inter.

Tras el momento de calentura, Messi luego le pidió disculpas al uruguayo, que se llevó como trofeo la camiseta del capitán argentino. "Cuando veo los festejos, Messi lo grita delante mío. Después vino a pedirme disculpas”, contó Coccaro en la rueda de prensa. Lejos de molestarse por la reacción de Messi, el delantero se río por lo sucedido y luego lo elogió al crack argentino. “La verdad que eso habla de lo que es Messi. Ganó todo, tiene 38 años y está impecable. Vino y me gritó el gol como si fuera el primero de su carrera. Ahí te das cuenta de que quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, ¿qué le voy a decir? Es el mejor de la historia. Cuando hay un tipo así, te cierra la boca. Con Leo no podés discutir", completó Coccaro.

Antes del cruce con el uruguayo, Messi también se había peleado con el juvenil mexicano Sergio Hernández por un roce de partido.