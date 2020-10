La provincia de Buenos Aires se prepara para la temporada de verano

El gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha los preparativos de seguridad sanitaria para la temporada de verano. La gestión de Axel Kicillof destinó cinco hospitales modulares y laboratorios móviles para la prevención y diagnóstico temprano de coronavirus. Además, el operativo contempla procesos de evacuación ante casos positivos a sus lugares de origen.

Como parte de la estrategia ante la pandemia, las autoridades sanitarias indicaron que también evalúan aplicar un protocolo para establecer un límite a los cupos de personas en las playas y delimitar pequeñas parcelas, con aros o hilos para cada grupo familiar.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud bonaerense informó que se trabajará en forma coordinada con los municipios turísticos y sumará personal de salud, hospitales modulares, laboratorios móviles, consultorios externos, comités de emergencia y ambulancias.



El objetivo, aseguró el gobierno provincial mediante un comunicado, "es prevenir contagios y accionar con rapidez con aquellos turistas que den positivo para covid-19, los que serán evacuados hacia sus localidades de origen", para no saturar al sistema sanitario de esos destinos.



En caso de que los pacientes presenten un cuadro complicado y no puedan volver a sus hogares, serán trasladados a hospitales o aislados en centros montados en los municipios.



El trabajo del Estado será, también, identificar los contactos estrechos de quienes den positivo para Covid-19, para lo cual serán clave los datos que los visitantes suban a la aplicación Cuidar Verano, que incluirán la cantidad de personas que viajaron, vínculo, lugar de residencia y tiempo de permanencia.



La cartera sanitaria pretende realizar ese trabajo en no más de 48 horas, testear a la persona que tenga síntomas, confirmar el diagnóstico y buscar a sus contactos estrechos.

Hospitales modulares

Por otro lado,que estarán ubicados tres de ellos en Mar del Plata, el Partido de la Costa y Villa Gesell.De acuerdo a lo anunciado, se dispondrán unas 50 postas en playas y promotores territoriales formados por el Ministerio de Salud que recorrerán los balnearios para atender consultas de los turistas, y sumarán gazebos en la puerta de los hospitales, que funcionarán como centros de información y asesoramiento.Asimismo, cada municipio tendrá uncompuesto por un representantes de los ministerios de Salud, de Gobierno y de Producción y Turismo, además de uno del gobierno local.Otro de los ejes del operativo será el, que en esta oportunidad reforzará la logística con el traslado de personal médico del sistema de salud que se instalará en esos distritos, además de dar cobertura de las principales rutas de acceso a los balnearios durante la temporada.Para ello,, se aumentará el personal de las guardias y se pondrá a disposición el helicóptero y el avión sanitario de la Provincia.El plan DetectAr también se llevará a cabo en todos los municipios de la Costa, con operativos casa por casa en barrios específicos.