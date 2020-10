Alberto Fernández: "No hay ningún conflicto entre Uruguay y Argentina"

El presidente Alberto Fernández puntualizó que “no hay ningún conflicto entre Uruguay y Argentina” y aseguró que, a pesar de las diferentes posiciones políticas, tampoco hay "ningún conflicto" con su par uruguayo, el conservador Luis Lacalle Pou. Al contrario, remarcó que tienen que "trabajar lo más juntos" para mantener la unidad en las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

"Muchos piensan que tener muchos amigos en el Frente Amplio se convierte en una diferencia con Luis Lacalle Pou, y la verdad no es tal cosa", sostuvo el mandatario durante una entrevista conjunta en un medio uruguayo con el expresidente de ese país José "Pepe" Mujica, quien hace días renunció a su banca en el Senado.

Los motivos por los cuales el presidente argentino salió a dar esas definiciones giran en torno a su relación de cercanía con Mujica y dirigentes del Frente Amplio uruguayo, desde que él se desempeñaba como jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner.

"A mí no me gusta ser hipócrita, no me sale, y me llevo muy bien con Pepe y quiero mucho a mis amigos del Frente Amplio, les tengo un cariño entrañable y respeto", dijo y reconoció que "a la familia Lacalle la conozco y quiero”. No obstante, aclaró que “con Luis tengo menos trato, pero tengo el respeto y afecto que se merece" porque "es el Presidente que eligieron los uruguayos y tiene todo mi respeto y afecto. Y vamos a trabajar lo más juntos que podamos; esto al margen del cariño que siento por Pepe".



"No hay ningún conflicto entre Uruguay y Argentina ni entre Luis y yo", aseveró Fernández, y comentó que "esas son cosas que a veces los que hacen análisis político plantean, nada más". Insistió que “ningún argentino puede darse el lujo de estar mal con Uruguay” y recalcó que “no tengo motivos para estar mal con Uruguay".

Con respecto a Mujica volvió a reiterar sus elogios al expresidente uruguayo: "Ustedes tienen ahí a uno de los hombres más grandes que ha dado la política de Latinoamérica. Te necesitamos mucho, Pepe, y las nuevas generaciones no sabés cuánto te necesitan".



También resaltó que a Mujica "lo he escuchado decir que lo mejor en la vida es andar ligero de equipaje, porque cuando uno tiene le empieza a dedicar tiempo, y cuando uno menos tiene, es feliz con menos", y consideró que ese pensamiento es "una gran enseñanza ética y moral".