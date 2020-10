Bordet sobre el conflicto de los Etchevehere: “Al mediodía va a haber una resolución judicial"

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sostuvo que los hechos ocurridos en un campo propiedad de la familia Etchevehere son parte de “una situación diferente” a las tomas de tierras que se produjeron en otros puntos del país, y anticipó “este mediodía va a haber una resolución judicial que va a despejar todas las dudas” en torno de la controversia por la propiedad de ese predio ubicado en la localidad de Santa Elena.

“Los pleitos de la familia Etchevehere no los conozco ni me interesa conocerlos”, dijo el mandatario provincial y aseguró que la Provincia no intervendrá hasta tanto la Justicia local se pronuncie sobre las irregularidades en la sucesión denunciadas por Dolores Etchevehere contra su hermano Miguel Etchevehere, el ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro macrista que ayer organizó una violenta movilización en el predio en disputa.

Tras esa movilización, Bordet contó que “rápidamente me he comunicado con el Poder Judicial para que intervenga y resuelva lo más rápido posible esta situación”. Según la información que se le brindó a modo de respuesta, “ya se ha debatido la primera audiencia en el día de ayer, los fiscales han determinado que hay una intrusión y que debe ser restituido el bien, y hoy es la audiencia donde el juez subrogante determinará si accede al pedido de los fiscales o no”, dijo el gobernador.

“Entendemos que hoy al mediodía va a haber una resolución judicial que va a despejar todas las dudas en torno a esto, y actuaremos conforme a lo que la Justicia determine y establezca. Más allá de los ocupantes, hay una controversia que tiene que ser resuelta”, remarcó.

Mientras tanto, agregó, “nosotros nos ajustamos conforme a derecho y la policía de la provincia está garantizando que no se vulnere ninguno de los derechos de las partes que están en litigio”, dijo durante una entrevista por Radio Rivadavia.

Bordet también reveló que este miércoles mantuvo una charla sobre este tema con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Me manifestó que el presidente (Alberto Fernández) no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada en ningún lugar”, dijo. “La posición del gobierno nacional es clara en ese sentido”, igual que la de su provincia, donde “la usurpación es un delito”. De eso “no hay ninguna duda y siempre la hemos combatido”.

Además, el mandatario provincial dejó claro que en el caso de la familia Etchevehere “no hay ánimo de nadie de querer intrusar ese campo” y definió a ese conflicto como “una situación diferente de la que ocurre en el sur, con los territorios mapuches y las tomas de tierra, y en Guernica”, provincia de Buenos Aires.

“Esto es importante para llevar tranquilidad a los productores entrerrianos de que no van a ver vulnerados su derecho a la propiedad”, puntualizó Bordet e insistió que desde su administración “no avalamos ningún tipo de intrusión de ninguna propiedad de ninguna naturaleza”.

El gobernador explicó, además, que “lo que sucede en el campo Santa Elena tiene origen en un conflicto familiar de juicio sucesorio que no está resuelto” y en el que Dolores Etchevehere “dice que tienen derechos hereditarios” a contramano de sus hermanos, que aducen que “esos derechos no corresponden”. “A todo esto –agregó-, la hermana hizo entrar gente en el campo, lo cual generó una controversia.”

Por otra parte, Bordet dejó claro que “los pleitos de la familia Etchevehere no los conozco ni me interesa conocerlos”. “Ella aduce que ha sido estafada por los hermanos, los hermanos dicen otra cosa. Esto se está dirimiendo en tribunales. Es una novela muy larga y de cuestiones intrafamiliares de los Etchevehere que no me interesan ni voy a opinar de ninguna manera”, insistió.