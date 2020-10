Impuesto al verano: municipios costeros podrían cobrar una tasa especial a los turistas 

El intendente de Pinamar, Martin Yeza, ratificó este jueves la posibilidad de cobrar una tasa de 100 pesos a todos los turistas que ingresen al distrito en la temporada de verano, con la intención de sumar fondos para "fortalecer el sistema de salud" en el marco de la pandemia de coronavirus. La medida es ahora analizada por distritos vecinos, como Villa Gesell y Necochea, quienes también esperan un importante caudal de turistas este verano.

"Nosotros calculamos que duplicar nuestra capacidad de atención sanitaria desde el 15 de diciembre al 15 de marzo nos demandará una inversión de 30 millones de pesos", explicó Yeza en declaraciones radiales al reivindicar su propuesta. Por su parte, Mar del Plata no tomaría una decisión semejante porque espera hacer frente a la situación con sus hospitales y personal sanitario disponibles, según circuló.

De cara a la temporada de verano, que se llevará adelante con los protocolos sanitarios correspondientes, Yeza aseguró que el impuesto les "permitiría solventar el recurso humano extra" que tendrán que contratar para la temporada de verano para la atención en terapia intensiva y terapia intermedia. Además, el intendente confirmó que Pinamar no va a solicitar hisopados y que los ingresantes deberán contar con un formulario de control.

"Si vinieran 300 mil turistas a Pinamar, que es el 10 por ciento de lo que suele venir en una temporada al distrito, nosotros al cobrar 100 pesos tendríamos pago el cien por ciento del sistema de salud y duplicaríamos nuestra capacidad sanitaria". agregó.

Sin embargo, el intendente aclaró que si bien toda tasa “es obligatoria”, si alguien no la quiere abonar, "no van a perseguir a nadie", ya que la iniciativa se plantea en términos colaborativos y ante el escenario de que las prepagas "no se hagan cargo y no pongan un peso en el sistema de salud de Pinamar".

Sobre los servicios de salud privado, Yeza detalló que "el 80 por ciento de las personas que ingresan al partido están afiliadas a una de las tres prepagas más conocidas del país y la realidad es que las prepagas están dilatando el cierre de un acuerdo para equipar el sistema de salud".



"Muchas de estas personas pagan por grupo familiar a la prepaga entre 30 y 50 mil pesos por mes y nosotros lo que estamos pidiendo es 100 pesos por persona para toda su estadía, lo que prácticamente vale un café", destacó.



Por otro lado, se refirió a la aplicación "Cuidar Verano" y resaltó que "el virus es hiper contagioso, y no importa si estás a favor o no de la cuarentena, lo que importa es que el covid-19 es muy contagioso" y que "bajarse la aplicación es solo un trámite".



El distrito bonaerense de Pinamar, situado a 351 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está integrado por los balnearios de Cariló, Valeria del Mar, Ostende y Pinamar.