Alberto Fernández: "Esto es una reparación por lo que el Estado no hizo"

El gobierno nacional lanzó el Certificado de Preidentificación, una iniciativa para garantizar el derecho a la identidad de quienes no fueron inscriptos, al nacer, en el Registro Nacional de las Personas, por lo que carecen de partida de nacimiento y de dni. “Estamos implementando un sistema para que los viven indocumentados puedan tramitar su documento”, anunció el presidente Alberto Fernández en el acto de lanzamiento. La preidentificación podrá ser tramitada en los registros civiles o en las oficinas del Registro Nacional de las Personas, donde se tomarán los datos biométricos de las personas no inscriptas en el sistema; esto facilitará la emisión de su documento de identidad.

“Nos intranquiliza mucho saber que hay gente que no está registrada y que está necesitando ayuda", sostuvo el presidente en el acto que se realizó en la Casa Rosada, tras señalar la enorme dificultad que conlleva el carecer de documentos para buscar empleo o acceder a derechos básicos como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. En este sentido, consideró hubo "un sistema burocrático que hizo las cosas muy difíciles. “Esto es una reparación por lo que el Estado no hizo durante muchos años”, agregó.

En la presentación, Fernández estuvo acompañado por quienes recibieron los primeros certificados de Pre identificación. Por videoconferencia, Norma Perrotti Delabio, de 83 años, contó que durante 18 años había intentado tramitar el dni de su hija, Olga.

En el Salón de Los Pueblos Originiarios también estuvieron el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, la presidenta del Consejo de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz y el secretario de Interior, José Lepere. Participaron además del lanzamiento la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Para dar a conocer la medida fue elegido el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que conmemora el nacimiento de la organización de las Abuelas de Plaza de Mayo. En este sentido, el presidente reconoció el trabajo de quienes “se hicieron cargo de la búsqueda de los nietos que la dictadura les había arrebatado”.

“Cada vez que recordábamos el día de la identidad recurríamos a esos argentinos y argentinas que fueron privados de conocer quiénes son, de dónde venían”, recordó. Luego explicó que con el Certificado de PreIdentificación se dará respuesta a una situación diferente pero también vinculada al derecho a la identidad, como es la de que quienes, conociendo quiénes son, no han podido registrarse.

"Fue una estupenda idea de todos los que me acompañan que este Día de la Identidad la dediquemos a los que viven indocumentados en la Argentina, los que no han podido registrarse por múltiples motivos”.

“Por no estar registrada, hay gente que es desconocida en el país donde nació y vive. Se les complica la vida para hacerse de los derechos que el estado les reconoce, como es el derecho de una madre a cobrar la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar. Es imperdonable que un Estado, por no tener registrada a una madre y no darle documento, haga padecer a ella y a los hijos".

En el acto hablaron también algunos de los funcionarios presentes. Fernanda Raverta, como titular de la Anses, aseguró que el gobierno "todos los días toma decisiones para hacer un poco más sencilla la vida de los argentinos, y está mostrando que podemos resolver los problemas y no queremos perder ni más tiempo ni más derechos". Victoria Tolosa Paz agregó que el estado "va a acompañar a los que están haciendo el trámite de inscripción tardía ante la Justicia".

El ministro del interior, Wado de Pedro, participó de la presentación a través de un video, ya que acaba de ser padre. "Creamos este certificado para comenzar a reparar el problema de muchos argentinos y argentinas que todavía no tienen DNI", indicó.

Mediante este nuevo sistema, el estado creará un registro de los ciudadanos no inscriptos. Los que inicien el trámite serán preidentificados mediante sus datos biométricos, lo que facilitará la emisión del documento de identidad.