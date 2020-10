DOMINGO 25

CINE

¿Quién mató a Mariano Ferreyra?

El Ciclo RED de Cine Argentino Online presenta ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, de Alejandro Rath (CdC) y Julián Morcillo (DOCA). El 20 de octubre se cumplieron diez años del asesinato de Mariano Ferreyra, dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y militante del Partido Obrero asesinado de un tiro en el pecho por un grupo de afiliados a la Unión Ferroviaria en una manifestación de trabajadores tercerizados en la que se exigía el pase a la planta permanente en la Línea Roca. Tras la muerte de Mariano, 14 personas recibieron sentencia. El documental se podrá ver gratis en la videoteca del Colectivo de Cineastas.

Disponible en https://www.colectivodecineastas.com/

Mujer en guerra Halla es una mujer independiente que detrás de una rutina tranquila esconde una doble vida como activista ambiental. Conocida por su seudónimo “La Mujer de la Montaña”, secretamente le declara la guerra a la industria del aluminio y su incesante contaminación. Pero justo cuando empieza a planear su acción más importante, recibe una carta que lo cambiará todo: su solicitud para adoptar una nena fue finalmente aceptada y está a un paso de cumplir su sueño de ser mamá. La película de Benedikt Erlingsson fue premiada en Cannes (Prix SACD, Semana de la Crítica) y en Lux Film Prize (Parlamento Europeo).

Disponible en http://www.puentesdecine.com/

MÚSICA

Oscar Feldman and The Funktasmas El ciclo de música online de Banfield Teatro Ensamble festeja seis meses de transmisiones. recorriendo diversos estilos y géneros musicales, de la mano de su conductor Rubén Orlando Ballov (interpretado por Pablo Cordonet) y la producción de Silvina Aspiazu. Hoy se presentará una emisión con los mejores momentos de la presentación del saxofonista y compositor argentino Oscar Feldman, junto a The Funktasmas en el ciclo Jazz Ensamble.

A las 21, entrada gratuita con gorra virtual. Disponible en

https://www.youtube.com/user/teatroensamble

Originaria Realizada a partir de tres dispositivos de imágenes y otros tantos dispositivos de imágenes que quedan escondidos, esta obra se pregunta quiénes somos y de dónde venimos, dando lugar a la memoria, en la búsqueda de una identidad más profunda. La obra fue elaborada a través de un mapa de situaciones vivenciadas en la infancia, preguntas de actualidad, las rutas de los ancestros, y entonces los abuelos, los olores, sabores, la casa natal, los padres, los cantos que la identifican, las lenguas, los rituales, las formas de hacer. Una instalación performática, multisensorial, inmersiva de Marisa Busker. Último día.

A las 19, entrada: $300. Disponible en http://www.alternativateatral.com/obra72895-originaria-una-poetica-de-la-identidad

LUNES 26

ARTE

Bienal de la Imagen en Movimiento Del 22 al 31 de octubre se desarrollará de manera virtual la edición 2020 de la Bienal de la Imagen en Movimiento. Esta quinta edición del evento artístico gratuito dedicado a difundir el video y el cine experimental propone una plataforma audiovisual coral surgida de la experiencia del confinamiento mundial. Contará con más de doscientas piezas y artistas invitados de distintas latitudes, como Kamila Kuc (Reino Unido), Celeste Rojas Mujica (Chile), Bruno Varela (México), Gustavo Fontán (Argentina), Colectivo Los Ingrávidos (México), Priya Sen (India), Ana Gallardo (Argentina), entre muchos otros/as. La BIM es un lugar de exhibición y proyección de obras que caracterizan la contemporaneidad a nivel mundial y, a la vez, es un espacio de encuentro y formación para los amantes de las artes audiovisuales.

Disponible en https://www.bim.com.ar/

ETCÉTERA

Fideos con Duko Buenos Aires Trap presenta un programa de entrevistas en donde Duki explora su nuevo rol como entrevistador conversando con colegas de la escena del trap y el hip hop nacional en una charla distendida mientras comen fideos en el tradicional Il Ballo del Mattone. En el primer capítulo del ciclo, Duki recibe a Homer el Mero Mero. Cantante y rapero proveniente de la provincia de Neuquén quien junto a C.R.O forman Bardero$. Homer es reconocido como uno de los máximos referentes del hip hop en Argentina.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=2iaf_pElF00

José Hernández Conmemorando un nuevo aniversario del fallecimiento de José Hernández, desde el 21 de octubre hasta el 10 de noviembre en el sitio web del Museo de Arte Popular José Hernández estará disponible para descargar el libro 180 años de José Hernández: El tradicionalismo del siglo XXI, elaborado por el equipo de investigación del museo acerca de la obra y vida del autor del Martín Fierro. Lanzado originalmente en 2014, en él confluye la investigación acerca de su obra y su vida y se da a conocer una carta del poeta cuyo original fue hallado recientemente en la biblioteca. Se incluye también una investigación sobre las ediciones ilustradas del Martín Fierro que poseen los fondos bibliográficos.

Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/museohernandez/investigacion

CINE

La dosis Marcos es un enfermero experimentado que trabaja en el turno nocturno de una clínica. Es aplicado y profesional, pero tiene un secreto. Gabriel, un nuevo enfermero, pronto lo descubrirá e irá tomando progresivamente control de su vida. Marcos se encuentra atrapado, sabe que sólo al exponer su verdadera identidad podrá detenerlo. La ópera prima de Martin Kraut está protagonizada por Carlos Portaluppi, Ignacio Rogers y Lorena Vega. Estreno nacional.

Disponible en http://www.cine.ar/

MARTES 27

CINE

Doc BuenosAires Del 27 al 31 de octubre se desarrollará la vigésima edición de la Muestra Internacional de Cine Documental Doc Buenos Aires, en esta oportunidad en homenaje a Marcelo Céspedes. La programación se desarrollará de manera virtual a través de cuatro salas virtuales. Este año se incorpora la sección “El pasado presente” que contará con dos películas del realizador Luis Ospina, una figura fundamental del cine de lo real. Se destaca también la obra de Pierre Léon, Rita Azevedo Gomes y Jean-Louis Schefer, que constituye un entramado vivo y potente del reciente cine documental internacional. Las películas de apertura serán el estreno mundial de 4tro v3int3, de Rául Perrone; y el cortometraje Otacustas, de Mercedes Gaviria Jaramillo.

Disponible en http://docbsas.com.ar

Peña sin cadenas En este ciclo cinéfilo el programador Fernando Martín Peña emite online de manera virtual y gratuita una película sorpresa por semana. Los espectadores no saben de antemano ni sabrán después de qué película se trata. La única forma de saberlo es asistiendo virtualmente a la proyección. Las películas están disponibles en la plataforma solamente durante el tiempo que dura su exhibición. La idea de Peña es que, dada la imposibilidad de reunirse físicamente en un mismo sitio (un cine), la comunión de espectadores suceda en simultáneo en el espacio virtual.

A las 21, disponible en https://www.youtube.com/user/HastaTrilce

Manos vacías Jony Flawers muere de forma dudosa y se inicia una investigación policial para esclarecer el suceso. Tres sospechosos, integrantes de su antigua banda, son los últimos que lo vieron con vida. Los inicios y la obra de este olvidado artista de la canción romántica, entrevistas, fotos y declaraciones irán revelando lo que pasó esa trágica noche de 1984. Documental ficcionado, dividido en tres capítulos, sobre la vida y la muerte de un cantante argentino de los años 80. Dramaturgia y dirección Fabricio Rotella.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCZzqEVHQgQUPU2iZBSe0Ydw

ARTE

Nuevas miradas sobre el patrimonio Todos los martes desde el 20 de octubre hasta el 24 de noviembre se presenta un ciclo de conversaciones con especialistas nacionales e internacionales. El objetivo es contribuir a ampliar la noción de patrimonio, tradicionalmente centrada en lo edilicio, a partir de otros objetos, lugares y prácticas patrimoniales. El ciclo de conversaciones permitirá crear un espacio de encuentro para debatir casos, problemáticas, aproximaciones al patrimonio desde algunos temas transversales relacionados con patrimonios materiales e inmateriales: arqueología y sitios arqueológicos prehispánicos en la ciudad; la historia de la arquitectura con perspectiva de género; patrimonios compartidos de colectividades en Argentina, el espacio público como patrimonio; y la gestión de archivos y colecciones de arte. Hoy se presentará la charla “Sitios de Memoria como patrimonio”. Estará a cargo de Nora Hochbaum (Argentina) y Julián Bonder (Argentina/Estados Unidos).

A las 16. Inscripciones en [email protected]

MIÉRCOLES 28

ETCÉTERA

Tecnópolis El parque temático dependiente del Ministerio de Cultura presenta una nueva plataforma con el objetivo de ampliar las fronteras territoriales y llegar a todas las comunidades digitales posibles. La nueva web de Tecnópolis está pensada para ser una herramienta para estudiantes, docentes y público en general. Se trata de un dispositivo que contribuirá a la divulgación y el conocimiento de la ciencia y la tecnología a través de contenidos, formatos y experiencias innovadoras. Una manera novedosa de facilitar el acceso al arte, la ciencia y la tecnología, poniendo a disposición de todas y todos los materiales didácticos y producciones audiovisuales, accediendo a la información completa de los contenidos creados en el Centro de Investigación Audiovisual y Musical (CIAM) y a los diversos espacios y disciplinas del parque.

Disponible en https://www.tecnopolis.gob.ar/

Múltiple Romero Juan Carlos Romero (1938-2017), uno de los protagonistas indiscutibles del arte político argentino, cumpliría 89 años. La propuesta de esta charla es recordar su obra e influencia. "Romero hizo de su práctica un territorio múltiple de activación poética y crítica desde donde incidir políticamente en el presente, en la apuesta por transformarlo" (Fernando Davis). Participan Fernando Davis, Marcelo Lopinto e integrantes del M.O.C (Museo del Objeto Contemporáneo)

A las 18. Disponible en https://www.youtube.com/elconti

ARTE

Inédita Barro, la galería de arte contemporáneo ubicada en el barrio de La Boca, presenta una selección de obras nunca antes presentadas. Una instalación laberíntica invita al espectador a descubrir en cada esquina un clima distinto para conocer la intimidad de cada obra, en una dinámica que contempla variaciones de propuestas, espacios, artistas y acciones. Estas obras inéditas provocan al espectador apostando al reencuentro con la potencia de lo físico, la espacialidad; a salir de la pantalla para dejarse atravesar por piezas nunca vistas. La muestra reúne obras de Nicanor Aráoz, Joaquín Boz, Elena Dahn, Matías Duville, Benjamín Felice, Mariana Ferrari, Mónica Giron, Lolo y Lauti, Mondongo, Alexis Minkiewicz, Nicolás Robbio y Alejandra Seeber.



Contacto para programar visitas: [email protected]

Veinticuatro exposiciones Hoy se presenta una nueva muestra de la Fotogalería del Teatro San Martín integrada por imágenes y textos que establecen un diálogo entre la fotografía, las imágenes y la representación. A lo largo de veinticuatro entregas, cada una de carácter semanal, el material será escrito, seleccionado y debatido por el comité curatorial. En algunas ocasiones, también por invitados provenientes de otras disciplinas tales como el cine, el teatro y la literatura. Estos intercambios se harán públicos y pasarán a formar parte de la muestra que se desarrollará en la plataforma del Complejo Teatral de Buenos Aires. Cada miércoles se publicará una nueva entrega. El comité curatorial de la Fotogalería está conformado por Ariel Authier, Bruno Dubner y Lara Marmor.

A partir de las 18. Disponible en www.complejoteatral.gob.ar

JUEVES 29

ETCÉTERA

Conversaciones A mediados de septiembre se presentó Viento del Sur, la radio online del Instituto Patria que cuenta con una programación de dos horas diarias, de 19 a 21, de miércoles a domingos. Los jueves a las 20 se presenta “Conversaciones”, un ciclo de entrevistas conducido por Liliana Herrero en el cual la cantante dialoga con distintos músicos. Hoy será el turno de Pablo “Pinocho” Routin, figura central y emblemática de la murga uruguaya, integrante durante una década del grupo de Jaime Roos. Routin cuenta con seis discos editados. Su música entrelaza la murga, la milonga y el candombe y también ha colaborado en diferentes proyectos con artistas como Rubén Rada y Horacio Ferrer, entre otros.

A las 20, en https://www.institutopatria.com.ar/radio/

CINE

El elemento enigmático Alejandro Fadel (Los salvajes; Muere, monstruo, muere) está presentando su nuevo trabajo. Se trata de un mediometraje audiovisual alucinado en donde tres astronautas recorren parajes nevados y departen sobre cuestiones como la libertad, topándose con un cuerpo humano abandonado en medio de la soledad reinante. Con un humor solapado, los más atractivos trucos ópticos y una banda de sonido electrónica creada por Jorge Crowe, esta pequeña película se impone como un ejercicio experimental con algo de onírico y mucho de hipnótico.

Disponible en https://www.wearekabinett.com/

Planta permanente La película de Ezequiel Radusky, con Liliana Juárez y Rosario Bléfari, plantea un conflicto entre trabajadores del estado. El primer largo en solitario del realizador tucumano es una película sobre dos encargadas de limpieza del Ministerio de Obras Públicas que, además, llevan adelante un comedor improvisado, un lugar que terminará disparando el conflicto y revelará cuestiones de clase y las arbitrariedades del poder.

Disponible en http://cine.ar/

Comunidad Cinéfila Durante octubre, la sala de proyecciones virtual presenta una programación curada en torno a dos ejes: “Matriz”, que reúne filmes sobre historias de padres e hijos, de encuentros y desencuentros, y “Nuevos comienzos”, con relatos que reflejan cambios de vida, inicios y nuevos puntos de vista para mirar el mundo. En el marco del primer eje se presentará Malamadre, de Amparo Aguilar, documental de 2019 que traspasa a través de distintos relatos el imaginario social para espiar el lado oculto de la maternidad. Se presenta junto a Silvia, de María Silvia Esteve; Familia, de Edgardo Castro; Hogar, de Maura Delpero; y La botera, de Sabrina Blanco. Las películas estarán disponibles en la plataforma de Comunidad Cinéfila durante 24 horas a partir de su alquiler virtual.

Entrada: $160. Disponible en https://www.comunidadcinefila.org

VIERNES 30

MÚSICA

Elvis Costello Presenta hoy Hey Clockface, su nuevo álbum. Grabado en Helsinki, París y Nueva York con diferentes formaciones fue coproducido junto a Sebastian Krys, quien también se encargó de las mezclas y fue el creador del sonido del disco junto a The Imposters Look Now (2018), ganador de un Grammy. Después de lanzar en junio el sencillo "No Flag", con el anuncio del nuevo álbum también se difundió el sencillo "We Are All Cowards Now". Declan Patrick MacManus, más conocido como Elvis Costello, presenta este disco después de superar una cirugía de cáncer. Durante la pandemia participó en iniciativas junto a otros artistas para recaudar dinero destinado al "Fondo COVID-19 para Músicos" de la Fundación de Jazz de América.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCntMV2RV-IrRzQ2v4obEJ5w

John Frusciante Después de abandonar a los Red Hot Chili Peppers en 2009, Frusciante comenzó a explorar con la música electrónica. Esas composiciones, que publicó a través de su apodo Trickfinger y se insinuaban y alternativamente tenían cierta influencia en sus discos solistas, ahora tomaron cuerpo y protagonismo absoluto en su último disco: Maya. El guitarrista, que volvió a su antigua banda en diciembre, presenta un álbum que reúne nueve temas con influencias que van del house al acid, y del breakbeat hardcore al jungle. El disco es además un homenaje a su mascota, un gato llamado Maya que falleció recientemente.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCZO23H9PkcznvVXy75IZbUA

Ludmila Fernández La cantante se presenta junto a Rodrigo Agudelo (guitarra) y Damián Falcón (contrabajo) en el marco del ciclo “Recreo musical de los viernes”, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Estará celebrando 20 años de su debut discográfico con un un repaso por sus tres álbumes: Now's the time (2000), Diverso (2008) y Blossom in Swing (2018).

A las 19. Disponible en https://www.youtube.com/channel/UClxcBE0D2idSr0Nzxp96MSw

ETCÉTERA

Plataforma de registros sonoros El Ministerio de Cultura presenta “Sonidos y lenguas”, un proyecto cultural dedicado a la investigación, la experimentación y la preservación de los registros sonoros de nuestro país. Considerando a los sonidos como parte del patrimonio nacional, la música, las lenguas y los paisajes sonoros se convierten en registros que alimentan el archivo auditivo de la república. En estas grabaciones hay fragmentos del amplio universo de sonidos del entorno biocultural de Argentina, en especial de la música y del lenguaje verbal. Muchas de ellas fueron realizadas por antropólogos y musicólogos en la primera mitad del siglo XX y no han sido escuchadas por las comunidades a las que pertenecen. La plataforma reúne más de cien años de historia sonora.

Disponible en https://sonidosylenguasargentina.cultura.gob.ar/

SÁBADO 31

MÚSICA

Una noche en el Ópera Palpitando el lanzamiento de la edición en vinilo por el veinte aniversario de su disco Frágilinvencible (que incluirá un tema inédito de la misma sesión de grabación en los estudios TNT), Pez sigue trabajando para grabar un nuevo disco a editarse el año próximo. Mientras tanto presentan Una noche en el Ópera, un concierto que podrá verse desde el 17 de octubre hasta el 13 de noviembre. Con una formación ampliada (once músicos en escena), una escenografía replicando la tapa del álbum y hasta una bola de espejos gigante, el 15 de mayo de 2015 Pez se subía al escenario del Teatro Ópera para presentar su disco El Manto Eléctrico. Cinco años después, se presenta de forma completa el concierto de más de dos horas con audio multipista remasterizado e imágenes captadas por nueve cámaras.

Disponible en https://bue.tickethoy.com/entradas-musica/pez-una-noche-en-el-Opera-en-on-demand

Trueno A pocos meses del lanzamiento de Atrevido, presenta un show que será transmitido a través de la plataforma de streaming de la empresa de telefonía Claro con acceso gratuito. Debido al contexto de la pandemia, el tour que tenía programado para Argentina, Latinoamérica, España y Estados Unidos se posterga para 2021. La presentación contará además con músicos invitados. Atrevido es su primer disco. Editado por NEUEN, cuenta con la producción artística de Taiu y Tatool. Nueve de las canciones del álbum están dentro del top 50 de Spotify Argentina.

Disponible en https://streaming.claro.com.ar/musica

Ciclo de Música Popular Argentina El Centro Cultural Kirchner presenta un ciclo de conciertos por streaming que convoca a figuras del tango, el folklore, el jazz y otros géneros que interpretan desde obras de Astor Piazzolla hasta composiciones tradicionales de autores de América Latina. Los recitales se estrenan todos los sábados. Hoy se presentará el Quinteto Astor Piazzolla, ensamble de la Fundación Astor Piazzolla, integrado por Pablo Mainetti (bandoneón), Nicolás Guerschberg (piano), Serdar Geldymuradov (violín), Armando de La Vega (guitarra), Daniel Falasca (contrabajo) y Julián Vat (dirección musical). Interpretarán su último disco, Triunfal, consagrado a temas del gran compositor marplatense, a pocos meses de cumplirse el centenario de su nacimiento.

A las 20. Disponible en https://cck.gob.ar/

ETCÉTERA

La visita de las cinco En un nuevo encuentro del ciclo, se presentará “El caso del represor Cavallo. Buscado, juzgado y sin condecoración. Memorias colectivas y justicia universal”. Ricardo Miguel Cavallo, alias "Sérpico" o "Marcelo", fue un oficial de la Marina, integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y 1981. En 1981 fue trasladado a Francia como Agregado Militar y en 1985 recibió la Orden Nacional al Mérito de Francia. En 2011, Cavallo fue condenado a prisión perpetua por primera vez. En 2019, Juan Gasparini, sobreviviente de la ESMA, pidió al gobierno de Francia el retiro de la condecoración; que finalmente fue efectiva en mayo de este año. Participan: Horacio Pietragalla, Claudia Scherer-Effosse (Embajadora de Francia), Alejandra Naftal, Sophie Thonon, Sebastián Touzé, Juan Gasparini, Eric Domergue y Miguel Rep.

A las 17. Disponible en https://www.youtube.com/MuseoSitiodeMemoriaESMA