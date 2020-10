Guzmán reiteró que "no va a haber devaluación"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó la posibilidad de una devaluación del peso y sostuvo que “esa expectativa no se condice con la situación que atraviesa el frente externo”. Dejó claro que “las riendas (de la economía) las tiene el presidente” Alberto Fernández y llamó a todos los sectores a tener “responsabilidad” en los mensajes que se dan, porque “la grieta tiene un costo económico”.

“Más allá de la situación compleja, tenemos instrumentos para manejar la política cambiaria, que da referencia de precios”, dijo y puntualizó que la clave es que “lo (que ocurra en el mercado) financiero no contagie” la economía real, puntualizó el funcionario.

Guzmán confirmó también que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma tributaria, aunque no especificó la fecha, y anunció además que en breve se lanzará un “programa fiscal plurianual” de tres años acordado con el Fondo Monetario (FMI), que se planificará una reducción del déficit fiscal y que será tratado en el Parlamento.

"No va a haber una devaluación"

Durante una entrevista por Radio con Vos, el titular del Palacio de Hacienda reconoció que hay oscilaciones en la brecha cambiaria pero puntualizó que ello “no se condice” con la situación en la que se encuentra la economía real.

“Tenemos una brecha cambiaria muy elevada pero también superávit comercial, no hay pagos de deuda externa y, a pesar de lo que se dice, hay 41 mil millones de dólares de reservas”, por lo tan to, “la expectativa de devaluación no se condice con la situación que enfrentamos en el frente externo”, explicó.

El mismo sentido aseguró que en ese contexto y a pesar de la brecha cambiaria, el Gobierno “tiene los instrumentos para continuar la política cambiaria”.

“Tenemos los instrumentos para continuar la política cambiaria que llevamos adelante y no tener que hacer una devaluación” y “vamos a continuar con ritmo de apreciación del peso frente al dólar, reduciendo la inflación”, recalcó el funcionario.

Asimismo, el ministro cuestionó a quienes generan rumores sobre expectativas de devaluación y dejó claro que “el tipo de cambio paralelo no es el que corresponde” para definir el rumbo de la economía. “El Presidente marca la línea y nos abocamos a estabilizar la economía. Hora a hora se trabaja para estabilizar la economía y ponerla en el sendero de la producción”, afirmó.



No obstante, reconoció que la economía atraviesa problemas producto del impacto global de la pandemia de coronavirus y sostuvo que hay “desequilibrios para ir resolviendo”.

“La grieta tiene un costo económico”

La Argentina tiene “una coalición gobernante aunada en un objetivo concreto que es conducir una situación sin precedentes que es la pandemia, con un presidente que tiene las riendas”, dijo y llamó a la reflexión de todos los sectores, porque “la grieta tiene un costo económico”.

“Una sociedad fracturada es una sociedad a la que le cuesta tener una estabilidad en la economía”, dijo y aseguró que desde el gobierno nacional “no generamos ningún negocio con la grieta”. Remarcó que “si hay algo que el Presidente no quiere es que haya una grieta, porque la grieta cuesta”, y pidió “responsabilidad” a “la oposición, los empresarios y los medios”.

“Hay plan económico”

Martín Guzmán también salió al cruce de los sectores que dicen que el gobierno no tiene un plan económico. “Sí que hay plan. Todo se planea, todo se programa”. Lo que ocurre, explicó, es que “lo que en Argentina se llama ‘plan’ suelen definiciones de régimen cambiario, y eso no son planes”, criticó.

“Tenemos un gabinete económico trabajando de forma muy coordinada” y que persigue “el objetivo de estabilizar la economía Argentina”. Reconoció también que “cuando alguna medida no funciona, se revierte” porque “no nos vamos a agarrar dogmáticamente” de una medida”. “Estamos mucho más fuerte de lo que se dice en el frente externo, hay expectativas de devaluación que no vamos a validar", completó.

Reforma tributaria y reducción del déficit

Durante la entrevista, el ministro reconoció que “el sistema impositivo argentino es regresivo” y apuntó que por ese motivo el equipo económico está trabajando en “una ley para darle simplicidad al sistema”.

Luego anunció que en las próximas semanas se anunciará un “posible financiamiento de la deuda pública”. “Además, vamos a anunciar un programa fiscal plurianual” de reducción del déficit y para el cual “estamos trabajando de manera muy seria y constructiva” don el FMI. Esta iniciativa será “enviada al Congreso de la Nación, porque es una política de Estado”.

“Grupo de bonistas minoritario”

Guzmán le dedicó un párrafo al pequeño grupo de bonistas que emitió un comunicado que fue amplificado por los medios más críticos al gobierno. Recordó que “un grupo más grande emitió otro comunicado despegándose” de ese grupo minoritario que “quedó herido” después del acuerdo alcanzado con más del 90 por ciento de loa acreedores.

También les envió un mensaje: “Las políticas económicas de la Argentina la definimos nosotros. Queremos empujar la recuperación económica al mismo tiempo que se ponen la cuentas en orden”.