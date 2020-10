Veganismo: la nueva resistencia política millennial 

En el día de ayer empleados de un frigorífico de Monte Grande golpearon a un grupo de activistas de la organización Verdad Animal, autoconvocados frente al establecimiento para "darles el último adiós a las vacas", método de protesta habitual de militantes veganos que consiste en registrar con fotos y videos el traslado de los animales antes de ser sacrificados.

A partir del artículo publicado por este diario, las y los [email protected] de Página/12 dieron el debate sobre este nuevo movimiento que aspira a ser mucho más que un modo de alimentación saludable y empática con la vida animal y se consolida como un activismo que ofrece resistencia al modelo de explotación tradicional y alerta sobre los problemas ambientales.

Acá las contribuciones más destacadas:

Toda disputa de sentido se trata de la imposición de una realidad compartida. Todos hacemos bombo por nuestras convicciones y también las personas veganas o vegetarianas. Aclaro que yo consumo carne, y si bien trato de disminuir el consumo por varios de los factores que vos mencionas, aún así, todo tipo de reclamo pacífico no debe ser violentado por nadie. Sería lo mismo que un aumento de salario: si el patrón ve amenazada su fuente de riqueza está bien que reaccione y mandé a palear a los trabajadores. ¿Lógico? No lo creo. Por otro lado, la cuestión nutricional no esta zanjada, es objeto de estudio y las "recomendaciones" son pendulares en el tiempo, lo que al menos le da un muy dudoso consenso científico. Por último, la evolución no considero que sea el elemento organizador de nuestras vidas, o mejor dicho que no puede serlo únicamente; nada hay en la biología que nos diga nada acerca de cómo cultivar, de cómo organizar las sociedades, qué comer o no comer. ¿Tienen sentido comer un alimento que viene de la otra punta del mundo porque no existe en nuestro territorio y no es posible generarlo? ¿Obedece a una necesidad biológica? Todos los reclamos pacíficos, aún cuando no estemos de acuerdo, deben ser respetados. Es parte de la democracia y de una organización social, que no está de ninguna manera escrita en nuestra biología.

Sun_Tzu

Además del maltrato animal, hay que considerar también que la industria ganadera degrada el suelo y los recursos hídricos, además de generar más gases de efecto invernadero que las emisiones de combustible de todo el transporte, según un informe de la FAO. Tomar conciencia del ecocidio que se está produciendo y cambiar hábitos de conducta aceptados culturalmente demanda tiempo, pero es una batalla que hay que dar en defensa del planeta y las futuras generaciones.

radovinsky

Emisiones de gases de efecto invernadero de las vacas. Números sin opinión para que cada uno piense. La República Argentina ocupa el puesto 24 de las emisiones mundiales antropogénicas. Argentina emite el 0,9% del total de los gases de efecto invernadero (GEI). Se le atribuye al sector ganadero en su totalidad el 30% de las emisiones antropogénicas de GEI, las cuales provienen mayoritariamente (26%) de vacunos para producción de carne. Una cuenta: el aporte de las vacas argentina a los GEI es el 0,23% = 26%*0,9% de las emisiones mundiales.

Zirconio

Se podría decir que soy un "carnívoro massista", a mitad de camino de los extremos y por la "ancha avenida del medio". Fuera de broma, algunos elementos que pueden ayudar a ciertas personas a entender a una familia "en transición":

1) Vivo en un suburbio canadiense donde la conciencia ecológica es altísima. Al punto que la propia municipalidad compra terrenos industriales, los descontamina y relanza el bosque nativo. No permite grandes contrucciones, fomenta la generación de compost y la reducción de residuos. En fin, todo organizado y orientado a tener la propia huerta, que en casa relanzamos este año pero veníamos haciendo hace 5 años en otro lado. Funciona mientras el clima lo permite. Tomates sabrosos, pepinos, berenjenas de todos los colores, morrones también, zucchinis. Una delicia, pero dura 4 meses.

Familia con 2 ingresos aceptables. Nos permite comprar 95% orgánico, incluso los artículos de limpieza. Yo visito 3-4 supermercados por semana para comprar lo más sano posible.

Luego de mucho buscar, encontré granjas donde crían terneros, cerdos y pollos de la manera más natural posible. Logré tener carne de alta calidad, sin antibióticos, prácticamente al mismo precio que la carne industrializada. Los productores me aprecian porque los ayudo a mantener el negocio, y hasta algunos me invitan a invertir en ellos. Soporte local, consumo local, familias que se benefician en lugar de un multimillonario dueño de un supermercado. Así y todo, luego de muchas volteretas, estoy gastando entre CAD 1200 y CAD 1600 mensuales en comida y limpieza. Es una fortuna. Si comprara todo en supermercados orgánicos urbanos (que suelen estar en los lugares más exclusivos) gastaría cerca de CAD 2000. Con CAD 1000 una familia puede alimentarse con productos de calidad dudosa y con una alimentación poco balanceada. Sea por cuestiones culturales o logísticas, me parece un error decir que una alimentación orgánica y sana está al alcance de todos. Con un salario mínimo de CAD 800 cada 2 semanas, ni siquiera esos 1000 están disponibles. Eso sí, es raro que mi hija se enferme, y eso es posible gracias a una buena alimentación (...).

AndresP12

La discusión con el vegetarianismo -así llamado entonces- viene desde fines del siglo XIX. Y los argumentos son siempre los mismos y apelan a las mismas imágenes. Pero la violencia contra los seres humanos que significan los aviones fumigadores de glifosato sobre los pueblos del interior o el uso de niños indicadores para los aviones, el aumento de cáncer y las malformaciones en los fetos no les preocupa en lo más mínimo, mientras les garanticen la "milanesa" de soja.

Dante11

Si te tomaras el trabajo de leer todo lo que se escribió arriba y de informarte un poquito nomás, sabrías que la soja transgénica no alimenta [email protected], sino chanchos, pollos, vacas y otros animales que luego comen quienes no son veganos. Y [email protected] [email protected] que no mezclamos conceptos, sino que investigamos en serio, no comemos milanesa de soja, sino de muchas otras cosas. Y cuando consumimos soja, es orgánica, agroecológica. Hay mucho que tienen que saber, estaría buenísimo que se ocuparan del tema en serio en lugar de agredir al cuete. Por lo tanto, si quieren acabar con la soja trasngénica y el glisfosato, dejen de consumir carne... Las comunidades que aún sufren las consecuencias de ese veneno, se lo van a agradecer mucho.

Cuando la minoría no fanatizada comprenda que se evitan muchas enfermedades más allá del sufrimiento animal, probablemente decida cambiar, nadie está imponiendo nada, ni obligando a nada, les mostramos la información que se conoce hace décadas, nada más. Pueden seguir enfermando y contaminado todo lo que deseen, al menos hasta que la Pacha se los "tolere".

mele

Coincido Mele! Es tal la inconciencia que aquí leemos "contribuciones" chistosas mientras el planeta se incendia y funciona la industria de la muerte animal y vegetal. Total, la inclusión estaría a salvo defendiendo la propiedad privada y listo. Como si el aire que va quedando alcanzara para todos los pulmones y eligiera donde entrar y dar vida. Inconciencia absoluta adornada de soberbia y pedantería. El sentirse "vivo" cuando se aboga por la muerte.

Arcasur