Aulas vacías en el regreso a clases presenciales

Los gremios docentes cuestionaron las nuevas medidas de Larreta y anunciaron un paro por 48 horas

Los sindicatos aseguran que las familias no están mandado a sus hijos al colegio y que no se están cumpliendo con las medidas de seguridad. Plantearon que no están dadas las condiciones sanitarias ni recursos para avanzar en ese sentido.