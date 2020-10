Homenajes y caravanas a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner

"Que florezcan mil flores", solía repetir el expresidente Néstor Kirchner, y así dejaba expuesto su deseo de multiplicar la militancia y las corrientes al interior del justicialismo. El próximo martes 27 de octubre se cumplen 10 años de su muerte y, para homenajearlo, varias agrupaciones kirchneristas tomaron esta frase y comenzaron a organizar la "Caravana de las mil flores" con destino a Plaza de Mayo. La militancia kirchnerista busca reproducir la efervescencia de la marcha por el 17 de octubre, en la que cientos de personas circularon en sus vehículos, bajo la premisa de que "a Néstor hay que homenajearlo en las calles" y esperan que desde las 18 del martes, la caravana se replique en las principales plazas del país.

"Porque se cumplen 10 años de la partida de Néstor Kirchner. Porque es nuestro deber militante homenajearlo. Porque hoy mas que nunca está vivo en nuestros corazones. Nos tenemos que hacer escuchar y ver, somos muchos los que levantamos las banderas que Néstor nos legó", sostiene uno de los tantos flyers y comunicados que comenzaron a circular en los últimos días a través de las redes sociales. Luego de la enorme repercusión que tuvo la marcha por el Día de la Lealtad, distintos referentes kirchneristas comenzaron a plantear que se podía armar otra caravana móvil, respetando el distanciamiento social y las medidas de cuidado exigidas por el gobierno nacional, para homenajer a Néstor Kirchner a 10 años de muerte. Así fue como, de manera espontánea, comenzó a convocarse una caravana a Plaza de Mayo para el 27 de octubre a partir de las 17 horas, en donde la idea es también dejar una flor o un cartel en la reja de la Casa Rosada.

"A Néstor hay que homenajearlo en la calle, con todo el cuidado que se requiere. ¿Qué vas a hacer si no? ¿Un zoom? ¿Otra vez? Yo invito a los compañeros a que vayan en bicicleta, moto o auto a dejarle una flor en la verja de Casa de Gobierno en homenaje a las mil flores de Néstor", sostuvo Jorge "Topo" Devoto en diálogo con Página/12. El Topo Devoto, un histórico amigo de la familia Kirchner que hace un par de semanas sacó un libro sobre el ex presidente titulado "Néstor. El hombre que lo cambió todo", es una de las figuras que se puso al frente de la convocatoria para conmemorar el aniversario de la muerte de Kirchner. Por su parte, desde el Partido Justicialista, ya publicaron un comunicado llamando a movilizarse: "El 27 de octubre nos volvemos a movilizar, dejando una flor en cada sitio que haga referencia a Néstor: calle, puente, hospital, escuela, busto o lo que sea que nos recuerde al Flaco. En todos los casos con tu barbijo, manteniendo la distancia social y respetando las medidas sanitarias".

De momento, la única actividad oficial que se llevará a cabo el martes que viene será la instalación en el CCK de una estatua de Néstor Kirchner que había sido retirada de la sede de la Unasur en Ecuador. La CGT, por otro lado, convocó a participar de la colocación de un busto de Néstor Kirchner en el salón de la planta baja de la CGT Azopardo a las 11 y media de la mañana. Paralelamente, se estuvieron organizando también varias acciones a través de las redes sociales, como una campaña organizada por el Frente de Todos denominada "10 días, 10 discursos, 10 años" que consiste en la publicación diaria de distintos discursos del ex presidente. Además, se realizaron numerosas convocatorias focalizadas en recordar anécdotas e historias vinculadas a Néstor o a mostrar tatuajes alegóricos al kirchnerismo y a su fundador político. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por ejemplo, publicó en redes una iniciativa llamada "Gracias Néstor", en la que ofrecen alcanzar posters de Néstor Kirchner a los domicilios de quienes así lo quisieran para que puedan colgarlos en el balcón o la puerta de sus casas. Además, el martes desde las 19, el Frente de Todos emitirá por sus redes sociales un programa especial con invitados y testimonios. Para ese programa desde el FdT también le piden a la militancia que envíe vídeos para sumar al contenido que se emitirá durante dos horas el martes.

Respecto a la caravana a Plaza de Mayo, aún no hay nada organizado oficialmente. Sin embargo, militantes de numerosas agrupaciones confirmaron que asistirían y se mostraron confiados en que "mucha gente va a participar de este peregrinaje". A su vez, varios funcionarios nacionales y legisladores oficialistas adelantaron a Página/12 que participarán de la caravana. "Este aniversario hay que rescatar la voluntad inquebrantable de Néstor de laburar todos los días para cambiar la realidad de Río Gallegos, primero, de la Provincia, luego, y del país, después. Néstor vivió el sueño de su vida absolutamente convencido de lo que estaba haciendo, y lo hizo plenamente así que no me queda ningún lamento. Néstor vivió su vida, eso me deja tranquilo", recordó el Topo Devoto.

Informe: María Cafferata