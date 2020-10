Matías Kulfas: "Una devaluación sólo generaría un aumento de los precios internos"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró este domingo que al contrario de lo que intentan instalar ciertos medios de comunicación -que auguran desde hace tiempo una inminente suba del dólar- una devaluación "sólo generaría un aumento de los precios internos".



Argentina, explicó Kulfas sobre la situación económica del país, tiene un superávit comercial en torno a unos 12 mil millones de dólares. Además, durante este año, el gobierno no solo logró reestructurar la deuda externa con el sector privado sino que también está trabajando para impulsar una recuperación de la economía con paquetes de asistencia a la inversión y la producción.



Frente a esta situación, sin embargo, "hay sectores que plantearon abiertamente que la devaluación sería la solución", advirtió este domingo en una entrevista con Futurock. "No lo vemos de esa manera ¿Qué solucionaría una devaluación? En un escenario como el actual, donde el tipo de cambio es ciertamente competitivo, sólo generaría un aumento en los precios internos, como en 2018 y 2019", aseguró el ministro.



Según Kulfas, los precios de los alimentos tienen actualmente una inflación de "la mitad del año pasado". Además, sostuvo el funcionario, si bien han habido aumentos estacionales y en productos frescos, la inestabilidad de mercados de cambio paralelos no afecta a la economía real.



"No se ve una vinculación entre lo que ocurre en el dólar paralelo y lo que pasa en la góndola" ya que "el ritmo de los precios internos tienen que ver con el tipo de cambio oficial", señaló el ministro, al tiempo que llamó a no repetir "errores históricos" al creer que el precio de los productos está atado al dólar paralelo.



"En 2015, (Mauricio) Macri dijo que se iba a eliminar el cepo y que iba a haber una devaluación pero que eso no iba a afectar en los precios porque estaban atados al dólar blue ¿Qué pasó? Hubo una devaluación del 40% y una inflación del 40%", recordó el ministro.



En ese sentido, dijo que el Gobierno trabaja para resolver "el tema central" que "tiene que ver con restablecer confianza, reducir la brecha cambiaria y mejorar la oferta de dólares". "Lo que estamos buscando es ir restableciendo la actividad económica. En el caso del sector industrial, las empresas que están siendo asistidas por el programa ATP son menos del 20% de las que eran en abril", aseguró Kulfas.



Por otra parte, respecto de las negociaciones con con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo programa y el debate en torno a la continuidad de los paquetes de asistencia por la pandemia, dijo que seguirán "en la medida que sean necesarios".

Ese es "un tema que encabeza el ministro (de Economía, Martín) Guzmán, que plantea un programa propio que apunte a restablecer el equilibrio fiscal pero en un sendero de crecimiento, no con ajuste", añadió el titular de la cartera de Desarrollo Productivo.



Por último, dijo que se está trabajando en la implementación de 40 medidas para la pospandemia que incluyen programas de obra pública y de apoyo a la exportación, a la inversión y a sectores productivos. "Argentina tiene que superar no solo la crisis de coronavirus y cómo volver a crecer sino pensar para los 10 o 15 años una estrategia de desarrollo", concluyó.