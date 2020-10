La ley del fuego tiene dictamen en Diputados

El Frente de Todos, con el respaldo de los interbloques Federales, obtuvo en la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría para el proyecto de Máximo Kirchner que modifica la Ley del Manejo del Fuego y prohíbe el cambio del uso del suelo --entre 30 y 60 años-- en las zonas afectadas por incendios forestales como los que ya afectaron 900 mil hectáreas en todo el país en lo que va del año. La iniciativa busca poner fin a la especulación financiera e inmobiliaria sobre las tierras arrasadas por el fuego. Juntos por el Cambio rechazó el proyecto en respaldo “a la propiedad privada” y los “emprendimientos económicos”, y presentará su propio dictamen reclamando más presupuesto para apagar los incendios. “No queremos que el fuego sea un negocio en la Argentina”, replicó el presidente de la comisión, Leonardo Grosso.

El proyecto prohíbe por 60 años los cambios en la utilización del suelo en los bosques nativos, áreas protegidas y humedales incendiados; y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales. El texto original del dictamen también tuvo varias modificaciones. A propuesta de la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) se incorporó a los plazos del proyecto, que se tome en cuenta “la ley más benigna”, para saldar posibles diferencias sobre Parques Nacionales o áreas protegidas donde las leyes y tratados vigentes prohíben el cambio de la utilización del suelo a “perpetuidad”. Un tema que esgrimió durante todo el debate JpC, para oponerse al proyecto con el argumento que “bajaba” los tiempos de prohibiciones en esos casos específicos.

También se eliminó del dictamen el artículo cuarto, que establecía las formas de financiamiento presupuestario para el Plan Nacional del Manejo del Fuego. Las propuestas que establecía el proyecto fueron incorporados en el artículo 102 del dictamen del Presupuesto 2021, que la Cámara baja tratará este miércoles en el recinto y que incluye “una contribución obligatoria del tres por mil de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras”. Grosso detalló que la partida incorporada al presupuesto del año próximo para el Sistema Federal del Manejo del Fuego será de 1782 millones de pesos, “un poco más” de lo propuesto por JpC, estimado en 1250 millones anuales. De todas maneras el interbloque opositor reclamó que el aporte corra por cuenta del Estado Nacional y “no de las empresas privadas”.

El debate del proyecto insumió más de tres horas en el marco de un temario mucho más extenso, donde no faltaron consideraciones políticas de distintos bloques sobre la oposición del macrismo al proyecto. La diputada oficialista Florencia Lampreabe dijo que “Juntos por e Cambio plantea alternativa de más presupuesto manejo del fuego, delitos ambientales. Estamos de acuerdo, pero no podemos ir siempre como bomberos detrás del fuego. Este proyecto es para prevenir la especulación inmobiliaria y agropecuaria”. “¿Cuantos presupuesto necesitamos para apagar el negocio que provocan pocos?”, se preguntó.

Para Camaño, “el principal problema, casi fundamental, del proyecto es el autor: Máximo Kirchner. Hay un prima prejuicioso que se advierte en diferentes discursos”. “Acompañamos a un autor tan disruptivo. A algunos les genera urticaria por el primero que firmó y pensó el proyecto”, insistió.

“Basta de priorizar planteos económicos, de propiedad privada. Es un intento de que no se haga nada con los problemas ambientales. No podemos permitir que aquello que se le venga en gana a los grandes emprendimientos inmobiliarios y agrícolas que agravan situación del medio ambiente”, afirmó José Luis Ramón (interbloque Federal para el Desarrollo). En cambio para la diputada Romina Del Plá (FIT-PO), "el proyecto discutido hoy con la firma de Máximo Kirchner no resuelve nada y no tiene efecto retroactivo".