La pregunta de Kirchner: ¿Lole es o se hace?

Recién comenzaba 2004 y en el verano prácticamente nadie quedaba en la ciudad de Buenos Aires, situación que se replicaba en la redacción de Página/12. Seguramente fue esa la razón por la que ligué el viaje a Venezuela, que sería el primero fuera de países limítrofes del flamante presidente Nestor Kirchner. A decir verdad, yo tampoco estaba en Rosario cuando recibí un inesperado llamado de Hugo Soriani, que lo primero que quiso saber era si estaba de vaciones. Ese mismo dia, estaba emprendiendo el regreso depués de unos días en la playa con la familia cuando escuché por el telefono "Kirchner viaja Venezuela, son dos o tres días, es en el avión presidencial ¿Querés ir a cubrir para la edición nacional ?", dijo Soriani amablemente.

Así fue que los últimos dias de ese febrero, bisiesto como este año, partimos desde Aeroparque en el Tango-01 con destino a Caracas, y mi primera impresión fue entregar el pasaporte a un funcionario de Cancilleria --junto al del resto de los colegas que viajaban-- que formó una pilita al lado de otra, entre los que se veían el de Cristina Fernandez, Rafael Bielsa, José Pablo Feinmann, José Nun, y el de Néstor Kirchner, que al parecer estrenaba ese día. Ese detalle fue el primer "approach" con el grupo de prensa que integraban Rosario Lufrano, Mariel Di Lenarda, Ari Paluch, Mariano Obarrio, Alfredo Leuco, y este cronista. "Me parece que es la primera vez que Kirchner sale del país" dijo uno de ellos, que rápidamente fue corregido por Lufrano, que apuntó que ni bien asumió, el Presidente había viajado a Brasil para reunirse con Lula. Pero sí era verdad que inaguraba el pasaporte.

Subimos al avión y nos hicieron pasar hasta el fondo.Cuando alcanzamos la altura crucero, los que estaban en la parte de adelante comenzaban a ir y venir por el pasillo que dejaba a la izquierda dos habitaciones en las que había un escritorio con sillón y sillas, y pagado, mas atrás, un dormitorio con una cama "matrimonial", una suerte de placard y un perchero.

No habíamos visto a Nestor Kirchner , pero sí a Cristina, que se había arrimado a la "perrera" (como definió un diputado que viajaba al sector que ocupábamos nosotro) a saludar a quienes realizaríamos la cobertura del encuentro de Kirchner con Hugo Chavez.

Después llegó Bielsa, a quien conocía desde años, ya que Rafael publicaba contratapas en Rosario/12 con su reconocido vuelo literario, y otras veces con su incurable lepra. La lógica indicaba que apareceria Kirchner en algun momento del vuelo. Eso no ocurrió, pero aún asi, o tal vez gracias a eso, yo tuve mi primer contacto con el Presidente. Y fue el Presidente el que lo provocó.

Aproveché una de las idas al fondo del Tango del canciller Bielsa para volver junto a él para adelante y me quedé un rato sentado a su lado conversando más de fútbol que de otra cosa. Después, cuando él tambien dejó de hablar y cerró los ojos, me levanté silenciosamente y empece a caminar lentamente hacia mi butaca. Miré las puertas entreabiertas del escritorio, donde estaba sentada Cristina leyendo, sin levantar la vista, y la del dormitrio, donde estaba recostado Néstor. Debo haber pasado tan despacio que probablemente mi sombra sobre su cuerpo le llamó la atencion y levantó la mirada. Yo detuve mi marcha y vi que el Presidente me hacía una seña. Abrí la puerta y apoyado en el respaldo de la cama hizo un gesto levantando el mentón como diciendo ¿qué pasa ? Creo que le dije "como está Presidente", y como única respuesta tuve otro gesto : juntó sus dedos pulgar e índice de la mano derecha y los paso sobre sus labios de izquierda a derecha simulando un cierre y mirándome fíjamente. Lo entedí y me fui a mi butaca a tratar de dormir. Mi "oportunidad" con el Presidente habia sido un fiasco, como puede estar resultando esta nota al lector que espera algo que diferencie esta crónica del genial personaje de Diego Capusotto, Eduardo "Eddy" Di Vulba, relator de "no-anecdotas".

Yo no me había dormido y vi llegar a Bielsa. Se me acercó y me pidió que lo acompañara. Me preguntó si había visto al Presidente. Le dije que sí, pero nada más. Pensé que Kirchner le habia preguntado quién era ese desconocido, seguramente despues de revisar la lista de periodistas y ver un tal Feldman, de Página/12 en una nomina de periodistas porteños. Presumo que Bielsa le debe haber dado buenas referencias.

Cuando volvía a mi lugar, pasé por la puerta del escritorio, que estaba cerrada, y la del dormitorio que seguía entreabierta. Caminé normalmente y de pronto escuché "¡¡Página !!", volví sobre mis pasos y el Presidente me hizo una seña para que entrara. No había mucho lugar para estar parado. Apoyé mi rodilla sobre la punta de la cama y escuché: "Feldman... una pregunta: ¿el Lole es o se hace ?"

Antes de que ensayara una respuesta reiteró: "¿vos charlas con él, hablás , tenés trato ?"

Le dije que sí, ya que por entonces tenía un diálogo fluido con hoy silencioso Senador de Juntos por el Cambio.

Y volvió a la carga: "¿es o se hace ?"

Yo, sin de saber si el "es o se hace" refería a su peronismo, su personalidad o vaya a saber qué, le respondí "las dos cosas, depende de la situación". Y abundé en datos generales: "si usted le pregunta algo y no dice taxativamente sí o no, no es sí pero tampoco es no". " Si levanta las cejas y abre los ojos, y cruza dus dedotes sobre la otra mano, hay algo que le preocupa pero no se lo va a decir".

Kirchner asentía con la cabeza y se mordía el labio inferior. Después de un silencio que pareció eterno, y moviendo la cabeza para ambos lados como diciendo que no, levantó la vista y me dijo "debe ser así, no más, que macana --creo que no dijo macana precisamente-- que no hablamos antes". Me contó un par de cosas sobre como sería el viaje y me dijo "andá a descansar que vamos a tener baile".

Estuvimos solo un par de días en Caracas y hubo que escribir y transmitir el material desde el avión.

Yo llevaba más de una década dirigiendo Rosario/12, pero para mí ese viaje fue un mojón en mi vínculo con el diario. Revisando las crónicas publicadas los dos últimos días de febrero de 2004, me reencontré con definiciones y relatos que pasados 16 años revitalizan la figura de ese Presidente al que conocí casi de casualidad y al que vi otra vez poco antes de su muerte, en un almuerzo en Olivos, al que habían invitado a periodistas "del Interior". Al momento de saludarlo --sin esperar que recordara esa breve charla-- me estechó la mano y me dijo: "rosarino, no se hace...Es". Ahí entedí que hablaba aquella noche en el Tango-01.