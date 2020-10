La última piel no sabe esperar

A cada santo: una vela, encendida, claro está; recomienda la mística social. La cuestionada Organización Mundial de la Salud recorre su propio camino de verdades y ficciones, y dentro de ese saber evanescente reparte días en el calendario para las enfermedades graves y complejas. Así, el 29 de octubre, a partir del año 2004, se celebra el “Día Mundial de la Psoriasis”, a instancias de los reclamos de las distintas Asociaciones y Federaciones Internacionales de Pacientes con Psoriasis, y con el objetivo de poner en conocimiento, hacer visible y brindar información clara acerca de las características, efectos y padecimientos que ésta enfermedad provoca en quienes la padecen, así como también el impacto que produce en el resto de la sociedad (afecta entre el 2 y 3 % de la población). La ciencia, la epísteme, debe responder y responde, a su manera, como canta Frank Sinatra.

El escritor español Sergio del Molino, en su libro La Piel, publicado este año por Alfaguara España, muestra en primera persona el desgarramiento, la partición de su piel editada en mil pedazos: “Envejecer consiste en contarse, pero mi piel de monstruo no relata el pasado sino el futuro, se va muriendo para enseñarme lo que se ve, no le interesa lo que he sido, anticipa la degradación biológica, el regreso a una forma embrionaria y sanguinolenta, que cierra el círculo de la vida y demuestra que nunca hubo ni habrá alma que me sublime, solo células, escamas, polvo, sangre seca, cuerpo puro…. monstruos… dolientes cuando el mundo ni siquiera se fija en nosotros, la bella y la bestia tienen algo en común: que ambos se sienten observados; por guapos o por feos, el narcisismo es idéntico…” Terrible cross a la mandíbula, del Molino nos hace escupir sangre para escuchar a la psoriasis, pone un espejo delante para que mires, y otro detrás para que te pierdas en el dolor; para que no busques enfermos felices ni sonrientes.

Hace casi dos siglos, en 1831 Honoré de Balzac, en su novela La Piel de Zapa, recorre de la mano de Rafael de Valentín, su protagonista y quizás alter ego, las trampas que un mágico pedazo de piel encontrado en un anticuario de Paris le ofrece al protagonista: este trozo de piel (en francés “chagrin”) le otorga a Rafael la posibilidad de satisfacer sus deseos, pero cada vez que esto sucede, la piel se encoge y consume una parte de su energía vital. El relato cruza lo fantástico con la trama subjetiva de su personaje; que no es otra que la contradicción entre deseo y satisfacción, deseo y muerte. En psicoanálisis decimos tensión sostenida entre pulsión de vida y pulsión de muerte. La aparición del objeto mágico, nos lleva al relato de los pacientes con psoriasis: “quiero que me saquen esto” “dénme algo para que se me vaya” “necesito algo para volver a mi vida anterior”. La solución, la respuesta, está afuera. Hay una captura, un secuestro de parte de sí mismo que el paciente desconoce, al igual que Rafael, nuestro personaje, una trama del orden elíptico, algo que se esconde detrás de cada satisfacción: una porción muerte. O bien, un resto del registro imposible, no es algo que está por fuera del personaje o del paciente, no es una instancia más allá de su propia identidad, sino todo lo contrario, es algo como dice “la voz” (Frank Sinatra): “I’ve got you under my skin” (Te llevo bajo mi piel). Hubo un pacto no dicho que desaparece bajo la piel y nadie alcanza a ver, sólo monstruos, como señala del Molino.

Con la psoriasis, la renovación celular ocurre en sólo unos pocos días, lo que provoca que las células nuevas “suban” demasiado rápido y se acumulen en la superficie.

Darío, ingeniero de 67 años, paciente psoriásico con un extenso recorrido por múltiples escenarios médicos, nos lleva a medida que va acercándose al Aleph borgeano, hacia la construcción de un relato, sentido y significaciones propias donde antes sólo había silencios; reconstruye la historia en primera persona, que durante años sólo era posible re-escribirla a través de su piel: ”no recuerdo conversaciones con mi madre, sólo fechas, momentos, olores, sabores. Recuerdo su perfume cuando la abracé antes que me dejara en un hogar de familia para que me criaran porque ella no podía mantenerme, ese idilio se rompió... estábamos entrañablemente unidos”. Algo se perdió; y para siempre. Sólo la piel recuerda, como aquel pedazo de tela de Rafael, que fotografía el empequeñecimiento de su vida.

La psoriasis es una enfermedad de la piel, inflamatoria, crónica, que afecta al sistema inmune, y que causa inflamación. Provoca enrojecimiento y escamas, a veces picazón, y en raras ocasiones dolor. Regularmente las células de la piel crecen desde las capas más profundas y suben lentamente a la superficie, reemplazando constantemente a las células muertas. Este proceso se llama renovación celular, y tarda aproximadamente un mes. Con la psoriasis, la renovación celular ocurre en sólo unos pocos días, lo que provoca que las células nuevas “suban” demasiado rápido y se acumulen en la superficie. Tiene múltiples causas y elementos desencadenantes: biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.

Sergio del Molino en su libro “La Piel”, nos invita a dialogar desde el sufrimiento compartido por la psoriasis, con personajes de la historia y del presente, como Stalin, viendo como el soviético se avergonzaba tanto de su piel como de los que abjuraban de la revolución, cómo John Updike evitaba la mirada del otro tanto como el narco Escobar; agregando a su lista a los negacionistas Cindy Lauper y Vladimir Nabokov con su obra Lolita.

Con la pandemia, la piel social empezó a deteriorarse y morir cada vez más rápido. Las nuevas células tomaron los disfraces disponibles y escondidos

Épocas, circunstancias e imágenes heterodoxas que se asocian a través del destierro y la soledad, provocan heridas que no pueden ser vistas, manchas que no pueden ser miradas y huecos de dolor. Gritos mudos, como Münch; ayer y hoy.

El 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (Hubei, China), notifica un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad; confirmando luego la historia por todos conocida: se trataba de una patología causada por el Coronavirus, la covid-19, cuyo primer caso data del 17 de noviembre del año pasado; versionando la hipótesis de la transmisión de un animal salvaje al humano (murciélago por si hacía falta profundizar el terror).

La psoriasis volvió de un modo inesperado. La piel social empezó a deteriorarse y morir cada vez más rápido. Las nuevas células tomaron los disfraces disponibles y escondidos hacía tiempo: terraplanistas, antivacunas, racismos, neofascismos y anticuarentenistas y “antiloqueseístas” aparecieron debajo de células que morían rápidamente. Millones y millones de células muertas en cuerpos que son sólo datos estadísticos. Inmediatez en lugar de comprensión, opinión y juicios más juicios en lugar de tiempos de espera. La velocidad de los números que no cotizan en Wall Street. El tejido social fragmentado, quebrado y partido en un puzzle inacabado.

El paciente con psoriasis hace este ejercicio en forma diaria y pasa inadvertido, hasta que algo se parte a través del dolor, el duelo, la pérdida y el brote, sí, brote, casi como la pandemia llamando a tu puerta.

