Los saludos a Maradona en la previa a su cumpleaños 60

Héctor "El Negro" Enrique y Pedro Troglio saludaron este jueves, con un día de anticipación a su "gran amigo" Diego Maradona y desearon que los 60 años que cumplirá este viernes lleguen con "grandes alegrías personales y laborales". A ellos se sumó el brasileño Roberto Rivellino, una de las gloras del Brasil de los años '70.

Enrique, ayudante de Maradona en el seleccionado nacional durante el Mundial Sudáfrica 2010 y compañero en el título del mundo de 1986, aseguró: "Maradona es una gran persona, un gran hijo, un gran amigo. Nunca te traiciona. Es un enorme amigo, ojalá que tenga un cumpleaños hermoso, con alegrías".



"Es un jugador que defendió la camiseta de la Selección con respeto, orgullo y pasión. Lo mismo hace cuando defiende a los argentinos y a su bandera. Es un amigo al que quiero, es mi único ídolo junto con mi viejo. Le voy a querer siempre", siguió Enrique en diálogo con Télam Radio.



"Hoy no estoy cerca de él pero si alguien me escucha hablar mal alguna vez de él, tiene derecho a escupirme la cara. Diego es un amigo, siempre fue muy generoso conmigo. Estoy feliz de verlo trabajar en Argentina. Me alegra verlo bien en Gimnasia y Esgrima de La Plata, ojalá haga un gran campeonato y me encantaría que salga campeón del mundo donde esté", destacó.



Por su lado, Troglio comentó: "Maradona es un ser humano estupendo, el mejor jugador del mundo y de la historia. Lo adoro y le deseo todo el bien del mundo. Y le agradezco que esté en Gimnasia, un club que amo".

"Hay dos Diegos: el futbolista y el ser humano. Pasamos navidades juntos y en una Navidad, en 1990, se quedó contando chistes en Nápoles como hasta las 6 de la mañana. Todos nos reímos y disfrutamos. Es uno de los recuerdos más lindos de mi vida", cerró el exentrenador de Gimnasia.



Por su parte, el exfutbolista brasileño Roberto Rivellino, campeón mundial en México 1970, deseó mucho "amor en el corazón" a Diego, a quien llamó "maestro", por su cumpleaños número 60. "Don Diego Armando Maradona, mi maestro. Te deseo mucha paz y mucho amor en el corazón y lo que es más importante: te deseo mucha salud para que tengas 60, 70 años de vida más. Un beso en tu corazón. ¡Te amo, querido! Que Dios te proteja. Aprovechá tu día", fue el mensaje enviado por Rivellino desde su casa de San Pablo.



Es que si Diego Maradona tenía en su adolescencia a Ricardo Bochini como ídolo por su talento en Argentina, en el plano internacional su admiración era por Rivellino, el zurdo que al lado de Pelé, Tostao, Gerson y Jairzinho coronaron el Mundial 1970, en la llamada mejor selección de todos los tiempos.



Maradona y Rivellino hicieron un encuentro histórico en Río de Janeiro antes del Mundial 2014 en el programa televisivo De Zurda que conducía el 10 con el relator Victor Hugo Morales. Rivellino considera a Pelé, su amigo y excolega, el mejor de todos los tiempos, pero desde el programa deportivo en el que participaba habitualmente en TV Cultura siempre aprovecha para hablar bien de Maradona, alejándose de cualquier polémica entre "O Rei", que cumplió 80 el viernes, con "D10S", que cumple 60.