El gobernador Omar Perotti recibió a Carolina Leones, viuda de Eduardo Trasante, y a militantes de Ciudad Futura. Conversaron acerca de la causa y el gobernador brindó todo el apoyo institucional para garantizar la seguridad de Carolina además de trabajar en un plan de reparación integral.



“Fue una muy buena reunión. El gobernador escuchó atentamente el relato pormenorizado que hicimos de estos tres meses y medio de lucha para que no haya impunidad. Necesitamos del máximo nivel de compromiso institucional y avanzar sin mezquindades para enfrentar la crisis que vivimos. Para que haya verdad, justicia y reparación por el crimen de Eduardo, para que la democracia le gane a las mafias”, señaló Juan Monteverde al finalizar el encuentro.



“Tal como veníamos insistiendo hace meses, era fundamental concretar este gesto de compromiso público con el caso por parte de la máxima autoridad política de nuestra provincia. No sólo porque constituye un avance incontestable hacia una estrategia de reparación de derechos para Carolina y los familiares de Eduardo, sino también porque expresa un compromiso firme de velar por su seguridad”, manifestó el concejal Pedro Salinas, quien junto a Monteverde y a la abogada querellante Gabriela Durruty acompañaron a Carolina.



En la reunión, de la que también participó el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, el gobernador expresó su disposición para encontrar todas las alternativas que su gobierno posee para acompañar a Carolina en este difícil momento, y para recuperar algo que se le parezca a una vida cotidiana en un futuro.



“Tras sufrir días de destrato, prácticamente de humillación, hoy Carolina y quienes peleamos todos los días para que se haga justicia por Eduardo Trasante nos sentimos un poco más respaldados. Evidentemente no nos equivocábamos cuando decíamos que era necesario y oportuno este gesto de compromiso de las máximas autoridades con un caso como este, en el que fue recientemente imputado el mayor abastecedor de cocaína de máxima pureza de la ciudad (por su participación en el mismo aún estando detenido)”, agregó Salinas.



Por su parte, Durruty expresó: “Este crimen, que no dudamos en decir que es un mensaje político y mafioso, no puede sino encontrarnos del mismo lado a quienes nos sentimos parte de una mayoría democrática; en definitiva, a quienes no queremos mirar para otro lado mientras una minoría mafiosa y extorsiva pretende condicionar la democracia a punta de pistola. La seguridad y la justicia en un estado de derecho tienen directa relación con gestos institucionales, por eso la trascendencia de este encuentro”.