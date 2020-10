Agustina Bazterrica le da pelea a Stephen King

“El planeta va a reventar, en cualquier momento –advierte el padre de Marcos Tejo, un lúgubre burócrata encargado del frigorífico Krieg, en la novela Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica-. Estalla o nos morimos todos con alguna plaga”. La plaga es un virus mortal que ataca a los animales. Como la carne animal no puede ser consumida, se legaliza la matanza y procesamiento de carne humana. Todos naturalizan el canibalismo: “la carne es carne, no importa de dónde venga”. Tender Is the Flesh (Tierna es la carne), un título que juega con Tender Is the Night, de Francis Scott Fitzgerald, la traducción al inglés de la novela de la escritora argentina, en versión de Sarah Moses, publicada por la editorial Scribner, compite por el premio al mejor libro del año en la categoría de terror en Goodreads, una comunidad digital de lectores con más de cuarenta millones de usuarios.

La novela de Bazterrica fue nominada junto a otros catorce títulos, entre los que se destacan la nueva novela de Stephen King, La sangre manda; y la de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, The Hollow Ones, que se publicará en español con el título Los seres vacíos. En los últimos tres años el premio al mejor libro de terror fue para King con Bellas durmientes (2017), Elevación (2018) y El Instituto (2019). Para votar es obligatorio registrarse en Goodreads y hay tiempo hasta el 8 de noviembre. Los semifinalistas se definirán entre el 10 y el 15 de noviembre y del 17 al 30 tendrá lugar la ronda final. Los nombres de los ganadores en cada una de las diecinueve categorías (ficción, ciencia ficción, thriller, primera novela, novela gráfica y no ficción, entre otras) se conocerán el 8 de diciembre.

Tender Is the Flesh fue publicada en agosto en Estados Unidos. En la reseña escrita por Daniel Kraus para The New York Times se advierte que el orden mundial que propone la novela “está plantado frente a nosotros como una lápida”. “El ritmo de la cinta transportadora se siente intencional: nuestros errores asesinos se repiten, y se repiten, y mirar hacia otro lado es negarse, deliberadamente, a dar testimonio”, precisa Kraus. Bazterrica cuenta a Página/12 que no conocía el premio y que los editores de Scribner en Estados Unidos le avisaron que está postulada. “Me enteré que los lectores consultan muchísimo Goodreads y que un buen puntaje puede favorecer las ventas de un libro –revela la escritora- Tengo entendido que el listado se armó gracias a las votaciones y puntaje de los libros. Los mejores 15 puntuados por los lectores (antes de este premio) y con mayor cantidad de votaciones quedaron finalistas".

Bazterrica (Buenos Aires, 1974) dice que sería “bien difícil” ganar porque los que votan son los lectores y escritores como King o Del Toro tienen una cantidad colosal de lectores. “Supongo que King nos va a sacar ventaja porque con que solo vote el 1 por ciento de sus lectores ya gana con amplio margen. Lo que importa verdaderamente es que esta nominación abre varias puertas: la visibilidad y, como consecuencia, la posibilidad de acceder a más lectores y por eso ya estoy agradecida –plantea-. Mi libro se publicó recién en agosto de este año en Estados Unidos, soy una total desconocida y encima extranjera, pero esta nominación me pone, por un momento, en el radar de los lectores. Y quizás, quien dice (cruzo los dedos), en el radar del propio King, uno de mis ídolos. Tanto que esta semana terminamos de dictar con Agustina Caride un taller virtual que se llamó Narrar con Titanes y dimos herramientas con las que trabajan autores como Kafka, Woolf, O’Connor, Joyce y claro, también estaba, entre los titanes, el señor King. Los premios no garantizan la calidad de una obra, pero son valiosos y necesarios para que los libros circulen y sean leídos que, en definitiva, es lo único que importa”.

Cadáver exquisito (Alfaguara), ganadora del Premio Clarín Novela 2017, se tradujo y publicó al inglés (Reino Unido y Estados Unidos), finés, chino mandarín, turco, francés, alemán, holandés, ruso y se está traduciendo al polaco, griego, húngaro y sueco. “La novela se está leyendo en tantos países porque, como dijo mi editora Julieta Obedman, es un libro que quema. En el sentido de que la gente que lo lee, en general, necesita que otros lo lean para poder comentarlo, entonces lo recomiendan, lo regalan y el libro funciona por el boca a boca. Además se mete con uno de los grandes tabúes de la humanidad: el canibalismo y sabemos que los tabúes generan rechazo, pero al mismo tiempo, una enorme atracción”, explica Bazterrica. “Un lector me contó que lo había leído y se lo había dado al padre y al hermano y se juntaron a hablar del libro, situación que me parece hermosa, más en la era Netflix –confiesa la escritora-. También me pasó que una lectora me etiquetó en Facebook diciéndome que me había denunciado en la SADE porque estaba indignada por el final. Me pareció un enorme piropo que un libro genere eso en una persona. Otra lectora me dijo que leyó el final, se quedó en shock y horas más tarde lo volvió a leer para ver si había cambiado. Hubo otros que tuvieron pesadillas, pero aún así, lo recomiendan porque lo que me dice la mayoría es que no pueden dejar de leerlo. Y creo que la mayor satisfacción con este libro es el hecho de que lo estén dando en escuelas, en algunas ya es parte del programa”.