Papelón de Racing ante Atlético Tucumán en una tarde excéntrica

Racing cayó estrepitosamente en su estreno en la Copa Liga Profesional por 4-1 ante Atlético Tucumán. En el estadio Presidente Perón, los dirigidos por Sebastián Beccacece, con todos sus titulares, se vieron sorprendidos por el elenco comandado por Ricardo Zielinski, quien puso muchos habituales suplentes teniendo en cuenta el cruce del próximo jueves ante Independiente, por el choque de vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana (fue triunfo rojo en Avellaneda por 1-0 en la ida).

Más allá del abultado e histórico resultado, a la jornada le sobraron curiosidades. Por caso, el primer gol de los tucumanos tuvo autoría de Ramiro Carrera, cuyo apellido, en inglés, significa Racing. Las excentricidades también vinieron de a pares, ya que los dos primeros tantos del Decano fueron tras rebotes del arquero Gabriel Arias (inocente en ambas situaciones) mientras que los otros dos fueron marcados por hombres recién ingresados: Guillermo Acosta entró a los 63 y anotó a los 65, mientras que Kevin Isa Luna lo hizo a los 78 y un minuto después ya estaba festejando.

Seguidilla también fue la de los lesionados: a los 31 minutos se tuvo que retirar Franco Mussis por los visitantes mientras que, casi inmediatamente, el paraguayo Lorenzo Melgarejo sintió un pinchazo en un contraataque de Racing y también dejó la cancha.

Pero no sólo los tucumanos fueron protagonistas de las numerosas rarezas en el estadio Presidente Perón, Racing también tuvo lo suyo. Una de esas se dio durante el tercer gol, cuando Leonardo Sigali anticipó a Acosta pero no en su remate, que terminó en la red, sino en el festejo. Es que mientras el volante se disponía a partir hacia el córner para celebrar su tanto, el defensor de Racing realizó una extraña voltereta para acompañarlo por algunos metros. Quien recién prendía el codificado, bien podría haber pensado que era gol de la Academia. Inexplicable.

A pesar de todo, a Racing le quedará algún mínimo consuelo. Y no es que el gol "más lindo" de la jornada fue el del descuento, a través de un bombazo a colocar en el ángulo de Mauricio Martínez, sino que, en simultáneo, Flamengo, su escalofriante rival de octavos de final de Copa Libertadores, cayó por idéntico resultado y como local en el Brasileirao. Claro que hubo alguna diferencias: puso suplentes y tuvo un rival de mayor fuste, el San Pablo de Dani Alves, que además fue con titulares.

Síntesis del partido

1 RACING: Arias; Pillud, Sigali, N. Domínguez, Mena; M. Díaz; Montoya, Melgarejo, Rojas, Fértoli; L. López. DT: Beccacece.

4 ATLETICO TUCUMAN: Marchiori; Toledo, Cabral, Osores, Risso Patrón; Carrera, Erbes, Heredia, Ruiz Rodríguez; Lotti, Alustiza. DT: Zielinski.

Estadio: Racing. Arbitro: Néstor Pitana. Goles: 5m Carrera (AT), 22m Ruíz Rodríguez (AT); 65m Acosta (AT), 73m M. Martínez (R), 79m Isa Luna (AT). Cambios: 31m Mussis por Erbes (AT), 32m Miranda por Melgarejo (R); 46m Godoy por Fértoli (R), Garré por Montoya (R) y M. Martínez por M. Díaz (R), 63m Melano por Lotti (AT) y Acosta por Alustiza (AT), 68m Solari por Pillud (R), 77m Toledo por Carrera (AT), 78m Isa Luna por Heredia (AT).