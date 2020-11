El médico de Maradona: "Diego está bien, pero podría estar mucho mejor"

En el marco de la internación de Diego Maradona, su médico personal, Leopoldo Luque, tomó la palabra en una rueda de prensa improvisada en la clínica privada en la que el Diez se encuentra en La Plata. "Hay que estar tranquilos, Diego está bien pero podría estar mucho mejor", expresó Luque en una primera instancia, dando por tierra las versiones que hablaban de coronavirus o supuestas adicciones. "Ni hay que hablar de tonterías así", sentenció.

"Es un paciente de edad, con muchas presiones en su vida, que cumple 60 años con todo lo que eso representa. Es un momento que hay que ayudarlo. Es muy difícil ser Maradona, muchas personas, mucha gente. Creo que Diego toma sus decisiones constantemente. El no está acá porque lo traje yo y fue al partido (el viernes, ante Patronato) porque quiso. No lo ví como me gustaría verlo y como se puede esperar. Por eso le dije: 'Vamos a la clínica para estar mejor, y le insistí hasta que me dijo que sí'", explicó Luque.

Haciendo mucho hincapié en que la decisión de la internación fue consensuada con el ídolo, Luque se refirió a las razones de la misma: "Hay un cuadro de anemia que hay que corregir y estaremos los días que sean necesarios. No estamos hablando de una adicción, ni de que se descompensó. Es tratar de mejorar aspectos clínicos que lo llevaron a repercutir en todo su cuerpo. No hay otra búsqueda más que esa".

"Diego está bien, se puede parar e irse cuando él quiera. No está en terapia intensiva ni nada, está en una sala. La situación es bucar lo mejor que se pueda con él", agregó.

Por último, Luque se refirió a la intención del DT de Gimnasia de estar al frente de su equipo: "No está descartada su posibilidad de estar en Gimnasia. Cuando le dije de venir acá me dijo 'tengo que dirigir'. Y yo le dije, 'si venís conmigo, vas a poder jugar, no dirigir'. Son estrategias que uno usa".