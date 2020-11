A pagar con la billetera virtual

El Banco Central lanzó un nuevo método de pago llamado Transferencias 3.0. Crea un sistema en el que un consumidor podrá pagar con código QR o con tarjeta de débito a través de cualquier billetera virtual que tenga en el celular, ya sea de una cuenta bancaria o de una fintech. El esquema, que entrará en vigencia desde el 7 de diciembre, tendrá beneficios tanto para las personas, para las pymes, para las empresas que proveen el servicio, y también para el Estado por la recaudación. Actualmente, el 90 por ciento del total de transacciones se realizan en efectivo.

A partir de diciembre, cuando un consumidor vaya a un comercio que tenga el código QR para poder pagar, no deberá tener cargado en su celular una determinada aplicación, sino cualquier billetera virtual, que son las aplicaciones móviles que permiten hacer operaciones financieras desde el teléfono, ya sean bancarias como no bancarias. El dinero que se utilizará es el que esté en la cuenta o se podrá pagar con tarjeta de débito. Según el Banco Central, para el consumidor la ventaja será la practicidad de poder usar una única cuenta para pagar en cualquier comercio adherido a este sistema, además de la seguridad de no contar con efectivo.

Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria (Fecoba) aseguró que ve de “buena manera” el nuevo esquema de pago aprobado la semana pasada por el directorio del Banco Central, por las ventajas que tiene para las pymes. Con este sistema, el dinero tiene acreditación inmediata y un tope de comisión del 0,8 por ciento que paga el comercio, no el consumidor. En la actualidad el cobro por un pago con tarjeta de débito demora 48 horas. Para los grandes retails, la reducción del efectivo redundaría en una baja en los altos costos que tiene el traslado y almacenamiento del efectivo.

“La baja en los costos, en este caso en las comisiones, se va a ver en el precio final de venta”, anticipó Castillo en diálogo con este diario. “Esperamos que esto funcione como un incentivo al consumo, porque si bien ya abrieron casi todos los rubros, hoy lo que está muy bajo es el consumo”, explicó. Desde el Banco Central indicaron que las mypymes que adhieran al sistema no tendrán comisiones durante los tres primeros meses de uso del servicio.

Desde el sector empresario aseguran que el éxito de este sistema pasará por qué retenciones impositivas se apliquen a esa comisión para que siga habiendo un incentivo en utilizar este sistema por sobre el efectivo. Desde el Banco Central indicaron a este diario que las retenciones las establecen los organismos recaudadores, y llevan adelante conversaciones con las provincias para no haya retenciones sobre determinados tipos de comercios.

“El objetivo es que sea una red que no sea propiedad de nadie, sino un sistema nacional abierto, monitoreable por el Banco Central”, aseguró a Télam el titular de la Comisión de Operaciones y Medios de Pago, Carlos Hourbeigt. Desde la Cámara Fintech anticiparon que el sistema de Transferencias 3.0 “marcará un hito” para avanzar en una economía “más transparente”. A través de un comunicado, indicaron: “Argentina se ubica como una de las pioneras de los pagos digitales interoperables”. De todos modos, fuentes de la cámara anticiparon que algunas billeteras virtuales no llegarán a tener listo el sistema para el 7 de diciembre.

Aunque todavía falta un mes para el lanzamiento, los grandes jugadores del mercado analizan quiénes serán los ganadores y perdedores. “El impacto inicial sobre las comisiones representa una reducción de los ingresos de muchos participantes, pero todos entendieron que ésta es la oportunidad para ampliar la torta del mercado”, aseguró Hourbeigt del Banco Central. En la actualidad, el líder del mercado del pago con QR es Mercado Pago, de Mercado libre, que cuenta con 1,3 millones de comercios de todo el país, donde el 93 por ciento facturan menos de 50 mil pesos por mes. Jugadores del mercado consideran que ahora por ese QR va a poder pagarse no sólo con Mercado Pago, sino con cualquier billetera virtual. Así, la comisión que pagará el comerciante irá parte a la billetera virtual y parte al sistema de pago del comercio. “El gran ganador serán los pagos electrónicos”, contestó una fuente de Mercado Pago.